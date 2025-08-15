Генералниот секретар на либанската група Хезболах, Наим Касем, изјави во петокот дека нема да го предадат своето оружје сè додека постои Израел.
Касем ја даде изјавата во телевизиско обраќање по повод 40. ден од сеќавањето на имамот Хусеин во источниот либански град Баалбек.
Комеморацијата го означува крајот на 40-дневниот период на жалост за внукот на исламскиот пророк Мухамед, Имам Хусеин, кој беше убиен во битка во 680 година. Секоја година, илјадници шиитски аџии патуваат пеш до ирачкиот град Кербала за да го одбележат ритуалот, еден од најголемите религиозни настани во шиитскиот свет.
„Отпорот нема да го предаде своето оружје додека трае израелската окупација. Подготвени сме да водиме битка слична на онаа во Кербала, доколку е потребно, против израелско-американскиот проект, без оглед на цената“, рече Касем.
Тој, исто така, ја критикуваше либанската влада, велејќи дека таа „сноси целосна одговорност за секој внатрешен конфликт и за занемарување на својата должност да ја брани земјата“.
Обраќајќи се директно до владата, Касем повика: „Стопирајте ја агресијата и протерајте го Израел од Либан“.
„Ќе имате целосна наша соработка за време на дискусиите за националната и стратешката безбедност“, рече Касем, осврнувајќи се на одлуката на владата за разоружување на Хезболах и консолидирање на оружјето контролирано од државата.
Касем дополнително предупреди дека уличните протести против разоружувањето би можеле да ескалираат, потенцијално достигнувајќи до амбасадата на САД во Бејрут.
Во потег што се смета за директен напад врз Хезболах за првпат по многу години, либанскиот кабинет минатата недела ја задолжи војската да изготви план за целосно разоружување и ги одобри целите на предлогот поддржан од САД, кој повикува на единствена државна контрола врз целото оружје.
Контроверзниот потег беше жестоко спротивставен од Хезболах, кој го осуди планот како „сериозна грешка“ и јасно стави до знаење дека нема да го почитува.
Парламентарниот блок на Хезболах издаде соопштение со остра формулација во кое го опишува ставот на владата како „опасен државен удар“
Израел започна воена офанзива во Либан на 8 октомври 2023 година, која ескалираше во целосна војна до септември 2024 година, при што загинаа повеќе од 4.000 луѓе и беа ранети околу 17.000.
Прекин на огнот беше постигнат во ноември, но израелските сили извршуваа речиси секојдневни напади во јужен Либан, тврдејќи дека целта им се активностите на либанската група Хезболах.
Според примирјето, Израел требаше целосно да се повлече од јужен Либан до 26 јануари, но рокот беше продолжен до 18 февруари откако Тел Авив одби да го почитува планот.
Израел продолжува да одржува воено присуство на пет гранични пунктови.