Генералниот секретар на либанската група Хезболах, Наим Касем, изјави во петокот дека нема да го предадат своето оружје сè додека постои Израел.

Касем ја даде изјавата во телевизиско обраќање по повод 40. ден од сеќавањето на имамот Хусеин во источниот либански град Баалбек.

Комеморацијата го означува крајот на 40-дневниот период на жалост за внукот на исламскиот пророк Мухамед, Имам Хусеин, кој беше убиен во битка во 680 година. Секоја година, илјадници шиитски аџии патуваат пеш до ирачкиот град Кербала за да го одбележат ритуалот, еден од најголемите религиозни настани во шиитскиот свет.

„Отпорот нема да го предаде своето оружје додека трае израелската окупација. Подготвени сме да водиме битка слична на онаа во Кербала, доколку е потребно, против израелско-американскиот проект, без оглед на цената“, рече Касем.

Тој, исто така, ја критикуваше либанската влада, велејќи дека таа „сноси целосна одговорност за секој внатрешен конфликт и за занемарување на својата должност да ја брани земјата“.

Обраќајќи се директно до владата, Касем повика: „Стопирајте ја агресијата и протерајте го Израел од Либан“.

„Ќе имате целосна наша соработка за време на дискусиите за националната и стратешката безбедност“, рече Касем, осврнувајќи се на одлуката на владата за разоружување на Хезболах и консолидирање на оружјето контролирано од државата.

Касем дополнително предупреди дека уличните протести против разоружувањето би можеле да ескалираат, потенцијално достигнувајќи до амбасадата на САД во Бејрут.