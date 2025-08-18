Спасувачите, со поддршка на војската и локални волонтери, во понеделник продолжија да копаат низ купишта урнатини во неколку области во северозападен Пакистан, каде што поплавите однесоа цели села, мостови и друга инфраструктура, при што загинаа повеќе од 350 лица во последните четири дена.

Со најновите жртви предизвикани од поплавите што ја погодија северозападната покраина Хајбер Пахтунхва во петокот, вкупниот број на жртви се искачи на 670 откако првите монсунски дождови ја погодија јужноазиската земја на 26 јуни.

Обраќајќи се на прес-конференција во главниот град Исламабад, генерал-потполковник Инам Хајдер, раководител на Националниот орган за управување со катастрофи, рече дека околу 1.000 луѓе се повредени во несреќи и поплави поврзани со дождовите низ целата земја од 26 јуни.

Инам рече дека властите постојано работат на расчистување на патиштата и обновување на мрежите за дистрибуција на електрична енергија во поплавените области.

Поројните дождови продолжија да го погодуваат Пешавар, главниот град на покраината, и соседните области Сваби и Ношехра, додека нов монсунски бран се надвисна над поплавените региони Бунер, Сват, Шангла и Маншехра.