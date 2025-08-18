СВЕТ
2 мин читање
Спасувачките операции продолжуваат во поплавениот Пакистан, бројот на жртви се искачи на 670
Властите стравуваат дека бројот на жртви би можел да се зголеми, бидејќи најмалку 200 лица сè уште се водат како исчезнати, од кои повеќето се пријавени во најтешко погодениот округ Бунер, каде што до петок беа потврдени 220 смртни случаи
Спасувачките операции продолжуваат во поплавениот Пакистан, бројот на жртви се искачи на 670
Oколу 1.000 луѓе се повредени во несреќи и поплави поврзани со монсунските дождови низ целата земја од 26 јуни / AP
18 август 2025

Спасувачите, со поддршка на војската и локални волонтери, во понеделник продолжија да копаат низ купишта урнатини во неколку области во северозападен Пакистан, каде што поплавите однесоа цели села, мостови и друга инфраструктура, при што загинаа повеќе од 350 лица во последните четири дена.

Со најновите жртви предизвикани од поплавите што ја погодија северозападната покраина Хајбер Пахтунхва во петокот, вкупниот број на жртви се искачи на 670 откако првите монсунски дождови ја погодија јужноазиската земја на 26 јуни.

Обраќајќи се на прес-конференција во главниот град Исламабад, генерал-потполковник Инам Хајдер, раководител на Националниот орган за управување со катастрофи, рече дека околу 1.000 луѓе се повредени во несреќи и поплави поврзани со дождовите низ целата земја од 26 јуни.

Инам рече дека властите постојано работат на расчистување на патиштата и обновување на мрежите за дистрибуција на електрична енергија во поплавените области.

Поројните дождови продолжија да го погодуваат Пешавар, главниот град на покраината, и соседните области Сваби и Ношехра, додека нов монсунски бран се надвисна над поплавените региони Бунер, Сват, Шангла и Маншехра.

Препорачано

Обилните дождови одзедоа животи на две млади девојчиња во областа Харнаи во југозападната покраина Белуџистан во понеделник.

Властите стравуваат дека бројот на жртви би можел да се зголеми, бидејќи Фараз Мугал, портпарол на владата на Хајбер Пахтунхва, им изјави на новинарите дека најмалку 200 лица сè уште се водат како исчезнати.

Повеќето од исчезнатите лица се пријавени во најтешко погодениот округ Бунер, каде што до петок беа потврдени 220 смртни случаи.

„Работите овде се повеќе од застрашувачки. Не остана ништо освен купишта урнатини и огромни карпи однесени од поплавите“, изјави за Анадолу Фазал Маабуд, службеник во Фондацијата Ал-Хидмат, една од најголемите агенции за помош и спасување во Пакистан.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us