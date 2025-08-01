Францускиот претседател Емануел Макрон денеска повика на целосен хуманитарен пристап до Газа и рече дека воздушниот дотур не е доволен.

„Израел мора да дозволи целосен хуманитарен пристап за да се справи со ризикот од глад“, напиша Макрон на X.

Тој, исто така, им се заблагодари на јорданските, емиратските и германските партнери за нивната поддршка во операцијата.

Ова барање следува откако израелската армија во саботата објави дека ќе дозволи ограничен дотур од воздух над Газа и дека започнала „локална тактичка пауза во воените активности“ во одредени области на Појасот Газа за да се овозможи хуманитарен пристап.

Во вторникот, Франција објави дека ќе организира четири лета со по 10 тони храна во Појасот Газа почнувајќи од денеска.