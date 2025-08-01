Францускиот претседател Емануел Макрон денеска повика на целосен хуманитарен пристап до Газа и рече дека воздушниот дотур не е доволен.
„Израел мора да дозволи целосен хуманитарен пристап за да се справи со ризикот од глад“, напиша Макрон на X.
Тој, исто така, им се заблагодари на јорданските, емиратските и германските партнери за нивната поддршка во операцијата.
Ова барање следува откако израелската армија во саботата објави дека ќе дозволи ограничен дотур од воздух над Газа и дека започнала „локална тактичка пауза во воените активности“ во одредени области на Појасот Газа за да се овозможи хуманитарен пристап.
Во вторникот, Франција објави дека ќе организира четири лета со по 10 тони храна во Појасот Газа почнувајќи од денеска.
Според Министерството за здравство на Газа, најмалку 154 лица починале од глад од октомври 2023 година, вклучувајќи 89 деца.
Израелската армија, отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што загинаа повеќе од 60.000 Палестинци, повеќето од нив жени и деца.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со тужба за геноцид во Меѓународниот суд на правдата за својата војна врз енклавата.