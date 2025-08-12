Пред самитот во Алјаска меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот руски колега, Владимир Путин, земјите-членки на Европската Унија, освен Унгарија, ја повторија потребата Украина да има слобода сама да одлучува за својата иднина.

„Народот на Украина мора да има слобода да одлучи за својата иднина. Патот кон мирот во Украина не може да се одлучи без Украина. Значајни преговори можат да се водат само во контекст на прекин на огнот или намалување на непријателствата“, напишаа европските лидери во заедничка изјава.

Сепак, тие забележаа дека Унгарија „не се придружува“ со изјавата.

Тие ги поздравија напорите на Трамп за завршување на војната и постигнување „праведен и траен мир“.

„Праведен и траен мир што носи стабилност и безбедност мора да го почитува меѓународното право, вклучувајќи ги принципите на независност, суверенитет, територијален интегритет и дека меѓународните граници не смеат да се менуваат со сила“, забележаа тие.

Лидерите потврдија дека ќе продолжат да обезбедуваат политичка, финансиска, економска, хуманитарна, воена и дипломатска поддршка на Украина, додека ги поддржуваат рестриктивните мерки против Русија.

„Украина способна ефикасно да се брани е составен дел од сите идни безбедносни гаранции“, нагласија тие, изразувајќи „подготвеност“ за понатамошен придонес кон безбедносните гаранции.