Сите членки на ЕУ, освен Унгарија, повикаа Украина да одлучува за својата иднина
„Народот на Украина мора да има слобода да одлучи за својата иднина. Патот кон мирот во Украина не може да се одлучи без Украина. Значајни преговори можат да се водат само во контекст на прекин на огнот“, напишаа европските лидери
Сите членки на ЕУ, освен Унгарија, повикаа Украина да одлучува за својата иднина / Reuters
пред 16 часа

Пред самитот во Алјаска меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот руски колега, Владимир Путин, земјите-членки на Европската Унија, освен Унгарија, ја повторија потребата Украина да има слобода сама да одлучува за својата иднина.

„Народот на Украина мора да има слобода да одлучи за својата иднина. Патот кон мирот во Украина не може да се одлучи без Украина. Значајни преговори можат да се водат само во контекст на прекин на огнот или намалување на непријателствата“, напишаа европските лидери во заедничка изјава.

Сепак, тие забележаа дека Унгарија „не се придружува“ со изјавата.

Тие ги поздравија напорите на Трамп за завршување на војната и постигнување „праведен и траен мир“.

„Праведен и траен мир што носи стабилност и безбедност мора да го почитува меѓународното право, вклучувајќи ги принципите на независност, суверенитет, територијален интегритет и дека меѓународните граници не смеат да се менуваат со сила“, забележаа тие.

Лидерите потврдија дека ќе продолжат да обезбедуваат политичка, финансиска, економска, хуманитарна, воена и дипломатска поддршка на Украина, додека ги поддржуваат рестриктивните мерки против Русија.

„Украина способна ефикасно да се брани е составен дел од сите идни безбедносни гаранции“, нагласија тие, изразувајќи „подготвеност“ за понатамошен придонес кон безбедносните гаранции.

Тие исто така изјавија дека ќе продолжат да ја поддржуваат Украина на нејзиниот пат кон членство во ЕУ.

Во име на Унгарија, премиерот Виктор Орбан објасни на X зошто тие не ја поддржуваат изјавата „пред либерално-мејнстрим хорот да ја започне својата најнова изведба на нивната омилена мелодија „куклата на Путин““.

„Изјавата се обидува да постави услови за состанок на кој лидерите на ЕУ не беа поканети“, рече Орбан, опишувајќи го фактот дека ЕУ беше „оставена на маргините“ како „тажен“.

Тој истакна дека ако почнат „да даваат инструкции од клупата“, тоа би можело да ги „полоши работите“.

„Единствената разумна акција за лидерите на ЕУ е да иницираат самит ЕУ-Русија, врз основа на примерот на состанокот САД-Русија“, додаде Орбан.

Изјавата уследи по неформалната видеоконференција на министрите за надворешни работи на ЕУ во понеделник, на која беа разгледани неодамнешните случувања пред планираната средба на американскиот претседател Доналд Трамп со рускиот претседател Владимир Путин во американската држава Алјаска во петок.

