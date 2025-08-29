ПОЛИТИКА
3 мин читање
Калас: На Украина веднаш ѝ треба воена поддршка
Пред состанокот на министрите за одбрана на ЕУ, Калас нагласи дека последниот бран напади го покажува непочитувањето на Москва кон сите мировни напори
Калас: На Украина веднаш ѝ треба воена поддршка
Калас: На Украина веднаш ѝ треба воена поддршка / AP
29 август 2025

Шефицата за надворешна политика на Европската Унија (ЕУ), Кaja Калас, денес изјави дека на Украина итно ѝ е потребна поголема воена поддршка по најновите руски напади врз Киев во кои се убиени цивили и беше оштетена зградата на Делегацијата на ЕУ, јавува Анадолу.

Пред состанокот на министрите за одбрана на ЕУ, Калас нагласи дека последниот бран напади го покажува непочитувањето на Москва кон сите мировни напори.

„Овие напади покажуваат дека Путин му се потсмева на секој обид за мир. Затоа мора да го засилиме притисокот врз Русија – тоа е единственото што тие го разбираат“, рече таа.

Калас потврди дека министрите ќе разговараат за забрзување на воената помош за Украина.

„На Украина сега ѝ е потребна целата воена поддршка. Разговараме со министрите за одбрана, што може да направиме повеќе? Го имаме иницијативниот план за муниција и поставивме рок до крајот на оваа година“, рече таа.

Калас најави дека се подготвуваат и планови за периодот по евентуалниот мировен договор.

„На ниво на Европската Унија, наш придонес кон безбедносните гаранции се мисијата за обука, воената мисија, исто така и поддршката за одбранбената индустрија на Украина“, објасни таа.

Препорачано

„Денес разговараме како да ги смениме мандатите на сите овие мисии за да бидеме подготвени штом ќе се постигне мировен договор. Некои земји веќе праќаат трупи, други сè уште не се подготвени. Овие дискусии продолжуваат“, додаде таа.

Калас повтори дека само засилен притисок може да ја натера Москва да преговара за мир.

„Русија не сака мир, тоа е јасно. Нападите што ги врши се доказ за тоа. Затоа мора да вршиме притисок за да ја доведеме Русија до точка кога ќе сака мир. Тоа е единственото нешто што функционира“, рече таа.

Во врска со санкциите, таа рече: „Она што најмногу ќе им наштети се какви било санкции за енергијата и, знаете, на пример, секундарните санкции што ги воведоа Американците, но исто така и финансиските услуги што навистина им го попречуваат пристапот до капитал, она што им е толку очајно потребно.“

Калас истакна дека покрај Украина, министрите ќе се осврнат и на пошироките безбедносни прашања, вклучително и Иран.

„Кога станува збор за Иран, вчера беше активиран механизмот за враќање на меѓународните санкции. Следните 30 дена влегуваме во нова фаза, што ни дава можност навистина да најдеме дипломатски начини за наоѓање решение.“

„Загриженоста што ја имаме за Иран е многу јасна кога станува збор за неговата нуклеарна програма, кога станува збор за неговите балистички ракети, како и за неговата поддршка на Русија“, додаде Калас.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us