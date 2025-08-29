Шефицата за надворешна политика на Европската Унија (ЕУ), Кaja Калас, денес изјави дека на Украина итно ѝ е потребна поголема воена поддршка по најновите руски напади врз Киев во кои се убиени цивили и беше оштетена зградата на Делегацијата на ЕУ, јавува Анадолу.

Пред состанокот на министрите за одбрана на ЕУ, Калас нагласи дека последниот бран напади го покажува непочитувањето на Москва кон сите мировни напори.

„Овие напади покажуваат дека Путин му се потсмева на секој обид за мир. Затоа мора да го засилиме притисокот врз Русија – тоа е единственото што тие го разбираат“, рече таа.

Калас потврди дека министрите ќе разговараат за забрзување на воената помош за Украина.

„На Украина сега ѝ е потребна целата воена поддршка. Разговараме со министрите за одбрана, што може да направиме повеќе? Го имаме иницијативниот план за муниција и поставивме рок до крајот на оваа година“, рече таа.

Калас најави дека се подготвуваат и планови за периодот по евентуалниот мировен договор.

„На ниво на Европската Унија, наш придонес кон безбедносните гаранции се мисијата за обука, воената мисија, исто така и поддршката за одбранбената индустрија на Украина“, објасни таа.