Одбранбената индустрија на Туркије, која е извор на гордост, буквално испишува историја, изјави турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган на поморското издание на големиот турски технолошки настан ТЕХНОФЕСТ, наречено „Сина татковина“, јавува Анадолу.

Четиридневниот настан ТЕХНОФЕСТ „Сина татковина“ се одржува во Командата на морнаричкото бродоградилиште во Истанбул. Анадолу е глобален комуникациски партнер на настанот.

Додека пријателите на Туркије ги фалат нејзините достигнувања, непријателите на земјата вознемирено се обидуваат да ја стигнат, рече Ердоган.

Исто како што борбата на земјата за независност им даде надеж на угнетените пред 100 години, денешните иницијативи на одбранбената индустрија им даваат храброст на угнетените, додаде тој.