Одбранбената индустрија на Туркије, која е извор на гордост, буквално испишува историја, изјави турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган на поморското издание на големиот турски технолошки настан ТЕХНОФЕСТ, наречено „Сина татковина“, јавува Анадолу.
Четиридневниот настан ТЕХНОФЕСТ „Сина татковина“ се одржува во Командата на морнаричкото бродоградилиште во Истанбул. Анадолу е глобален комуникациски партнер на настанот.
Додека пријателите на Туркије ги фалат нејзините достигнувања, непријателите на земјата вознемирено се обидуваат да ја стигнат, рече Ердоган.
Исто како што борбата на земјата за независност им даде надеж на угнетените пред 100 години, денешните иницијативи на одбранбената индустрија им даваат храброст на угнетените, додаде тој.
„Каде ѝ да има брат или сестра што страда од потешкотии, од Палестина до Сирија, од Јемен до Сомалија, од Судан до Либија, тие се гордеат со достигнувањата на Туркије“, истакна турскиот претседател.
За многу кратко време, Туркије достигна ниво на кое светот му завидува, нагласи тој.
Ердоган рече дека Туркије ја зајакнува својата одбранбена индустрија, а воедно работи на зголемување на интересот на помладата генерација за технологијата, дигитализацијата и иновациите.
Посетителите ќе можат да видат колку далеку напреднала турската поморска технологија, додаде турскиот претседател.