Конференцијата за Газа заврши во петокот во џамијата Аја Софија со Истанбулска декларација во која научници од над 50 земји ја потврдија поддршката за правото на Палестинците да се спротивстават на израелската окупација.

Декларацијата - издадена по осумдневна расправа од околу 200 научници и верски водачи од над 50 земји низ целиот свет - ги отфрли напорите за делегитимизирање на палестинската вооружена борба.

„Ги отфрламе сите напори за откажување од отпорот, што е легитимно право на палестинскиот народ“, се вели во неа.

Делегатите патуваа по море од островот Демократија и слобода до Големата џамија Аја Софија за петочна молитва, каде што Али Ербас, шеф на Претседателството за верски прашања на Туркије (Дијанет), претседателот на Меѓународната унија на муслимански научници (ИУMС), Али Мухјидин ал-Карадаги, и Насрулах Хаџимуфтуоглу, претседател на Фондацијата за исламски научници во Туркије, ги одржаа своите воведни говори и завршната декларација.

Колективна обврска

Декларацијата започна со курански стих со кој им се дава право на угнетените да се одмаздат, дефинирајќи ја тешката положба на Газа како колективна обврска: „Прашањето на Газа повеќе не е само локално прашање, туку религиозна и човечка одговорност“.

Организаторите рекоа дека конференцијата е свикана како одговор на „континуираните масакри во Газа“ и меѓународната неактивност.

Карадаги го опиша ова како оживување на Хилф ал-Фудул, древен сојуз за правда: „Преземен е ефикасен чекор за запирање на нападите и изведување на криминалците пред лицето на правдата“.

Истанбулската декларација ги наведе мерките за политичка, хуманитарна и правна мобилизација, кои вклучуваат:

- Формирање комитети за ангажирање на шефовите на држави и следење на спроведувањето на резултатите.

- Издвојување на минимум 2 проценти од годишниот профит од финансиските и економските институции во муслиманска сопственост за помош за Газа, преку „легални и транспарентни механизми“.

- Барање веднаш да се прекине целата политичка и комерцијална соработка со Израел, изјавувајќи: „Компаниите што го поддржуваат ционизмот и соработуваат директно или индиректно со ционистичките компании не треба да ги купуваат нивните производи“.

- Повикување на граничните држави да отворат премини кон Газа и поттикнување на глобално учество во поморските конвои за да се прекине блокадата.