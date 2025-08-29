Конференцијата за Газа заврши во петокот во џамијата Аја Софија со Истанбулска декларација во која научници од над 50 земји ја потврдија поддршката за правото на Палестинците да се спротивстават на израелската окупација.
Декларацијата - издадена по осумдневна расправа од околу 200 научници и верски водачи од над 50 земји низ целиот свет - ги отфрли напорите за делегитимизирање на палестинската вооружена борба.
„Ги отфрламе сите напори за откажување од отпорот, што е легитимно право на палестинскиот народ“, се вели во неа.
Делегатите патуваа по море од островот Демократија и слобода до Големата џамија Аја Софија за петочна молитва, каде што Али Ербас, шеф на Претседателството за верски прашања на Туркије (Дијанет), претседателот на Меѓународната унија на муслимански научници (ИУMС), Али Мухјидин ал-Карадаги, и Насрулах Хаџимуфтуоглу, претседател на Фондацијата за исламски научници во Туркије, ги одржаа своите воведни говори и завршната декларација.
Колективна обврска
Декларацијата започна со курански стих со кој им се дава право на угнетените да се одмаздат, дефинирајќи ја тешката положба на Газа како колективна обврска: „Прашањето на Газа повеќе не е само локално прашање, туку религиозна и човечка одговорност“.
Организаторите рекоа дека конференцијата е свикана како одговор на „континуираните масакри во Газа“ и меѓународната неактивност.
Карадаги го опиша ова како оживување на Хилф ал-Фудул, древен сојуз за правда: „Преземен е ефикасен чекор за запирање на нападите и изведување на криминалците пред лицето на правдата“.
Истанбулската декларација ги наведе мерките за политичка, хуманитарна и правна мобилизација, кои вклучуваат:
- Формирање комитети за ангажирање на шефовите на држави и следење на спроведувањето на резултатите.
- Издвојување на минимум 2 проценти од годишниот профит од финансиските и економските институции во муслиманска сопственост за помош за Газа, преку „легални и транспарентни механизми“.
- Барање веднаш да се прекине целата политичка и комерцијална соработка со Израел, изјавувајќи: „Компаниите што го поддржуваат ционизмот и соработуваат директно или индиректно со ционистичките компании не треба да ги купуваат нивните производи“.
- Повикување на граничните држави да отворат премини кон Газа и поттикнување на глобално учество во поморските конвои за да се прекине блокадата.
Правна одговорност
Декларацијата повика на гонење на воени злосторства и на меѓународно и на домашно ниво:
„Сторителите на геноцид, воени злосторства и злосторства против човештвото треба веднаш да бидат гонети.
Исламските земји, како и сите држави со слободна волја, треба веднаш да ги гонат воените злосторници во своите земји.
Исто така, ги повика западните влади, особено САД, да ја повлечат поддршката за Израел, повикувајќи на „хуман и етички став против воените злосторства извршени во Газа“.
Иако конференцијата официјално заврши во петок, научниците инсистираа дека тоа е почеток, а не заклучок.
„Денес, ние не го прогласуваме затворањето на Конференцијата за исламска и хуманитарна одговорност: Газа. Напротив, го прогласуваме почетокот на работата на оваа конференција“, се вели во декларацијата.
Исламска и хуманитарна одговорност: Газа
Меѓународната унија на муслимански научници и Фондацијата за исламски научници во Туркије заеднички ја организираа конференцијата, насловена како Исламска и хуманитарна одговорност: Газа. На неа учествуваа повеќе од 150 научници и претставници од над 50 земји за да разговараат за тековната војна на Израел во Газа, како и за целокупниот одговор на муслиманскиот свет.
Настанот започна на 22 август со молитви во џамијата Ејуп Султан во Истанбул и продолжи на Островот за демократија и слобода од сабота до четврток, со серија работилници за хуманитарна помош, политичка мобилизација и градење сојузи.
На последниот ден, делегатите отпловија до џамијата Аја Софија за завршната сесија, за време на која Истанбулската декларација беше објавена како конечно соопштение на конференцијата.
Извор: АА