ТУРКИЈЕ
Ердоган ја пофали солидарноста на Сенегал со Палестина како „пример за многу земји“
Турскиот претседател рече дека односите на Туркије со Сенегал, клучна и братска земја на африканскиот континент, продолжуваат да се развиваат
Ердоган ја пофали солидарноста на Сенегал со Палестина како „пример за многу земји“ / AA
пред 12 часа

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган го пофали ставот на Сенегал против израелското угнетување, велејќи дека нивната солидарност со палестинскиот народ служи како пример за многу земји.

„Нашата борба ќе продолжи сè додека не заврши геноцидот во Газа и оние што ги осудуваат невините деца на глад и смрт не бидат повикани на одговорност“, рече Ердоган на заедничката прес-конференција со премиерот на Сенегал, Усман Сонко.

Ердоган рече дека односите на Туркије со Сенегал, клучна и братска земја на африканскиот континент, продолжуваат да се развиваат.

Тој рече дека на консултациите во четврток разговарале за можностите за соработка со Сонко, првенствено во инвестициите и трговијата, како и во безбедноста, одбранбената индустрија, борбата против тероризмот, енергетиката, рударството, транспортот, земјоделството и рибарството.

Турскиот претседател истакна дека Анкара има за цел да го зголеми обемот на трговија со Сенегал на првично 1 милијарда долари, а на крајот на 3 милијарди долари.

Сонко ја пофали континуираната поддршка на Туркије, опишувајќи ја како братска нација која отсекогаш стоела покрај Сенегал.

Истакнувајќи ја силната одбранбена индустрија на Туркије, тој рече дека билатералните односи постојано се подобруваат.

Сонко, исто така, изрази благодарност до Ердоган што е еден од ретките лидери кои се спротивставија на геноцидот на Израел во Газа.

