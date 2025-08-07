Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган го пофали ставот на Сенегал против израелското угнетување, велејќи дека нивната солидарност со палестинскиот народ служи како пример за многу земји.

„Нашата борба ќе продолжи сè додека не заврши геноцидот во Газа и оние што ги осудуваат невините деца на глад и смрт не бидат повикани на одговорност“, рече Ердоган на заедничката прес-конференција со премиерот на Сенегал, Усман Сонко.

Ердоган рече дека односите на Туркије со Сенегал, клучна и братска земја на африканскиот континент, продолжуваат да се развиваат.

Тој рече дека на консултациите во четврток разговарале за можностите за соработка со Сонко, првенствено во инвестициите и трговијата, како и во безбедноста, одбранбената индустрија, борбата против тероризмот, енергетиката, рударството, транспортот, земјоделството и рибарството.