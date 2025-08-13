Пропалестински демонстранти се собраа денес пред седиштето на ОН во Њујорк за да го кренат својот глас за војната на Израел во Појасот Газа, јавува Анадолу.

Веејќи палестински знамиња, демонстрантите удираа по тенџериња и тави во знак на протест против израелската кампања за гладување во Газа.

Тие, исто така, го привлекоа вниманието на убиствата на новинари од страна на Израел, а најново е убиството на дописниците на Ал Џезира Арабик од Газа, Анас ал-Шариф, Мухамед Крејкех и уште тројца други.

Демонстрантите држеа транспаренти на кои пишуваше: „Стоп на истребувањето“, „Нема мир на украдена земја“, „Не можете да го прикриете геноцидот“, „Израел ги убива сите новинари за да ја убие вистината“ и „Леб, а не бомби, оставете ги децата да јадат!“

Полициската управа на Њујорк уапси повеќе демонстранти.