Пропалестински демонстранти се собраа денес пред седиштето на ОН во Њујорк за да го кренат својот глас за војната на Израел во Појасот Газа, јавува Анадолу.
Веејќи палестински знамиња, демонстрантите удираа по тенџериња и тави во знак на протест против израелската кампања за гладување во Газа.
Тие, исто така, го привлекоа вниманието на убиствата на новинари од страна на Израел, а најново е убиството на дописниците на Ал Џезира Арабик од Газа, Анас ал-Шариф, Мухамед Крејкех и уште тројца други.
Демонстрантите држеа транспаренти на кои пишуваше: „Стоп на истребувањето“, „Нема мир на украдена земја“, „Не можете да го прикриете геноцидот“, „Израел ги убива сите новинари за да ја убие вистината“ и „Леб, а не бомби, оставете ги децата да јадат!“
Полициската управа на Њујорк уапси повеќе демонстранти.
Канцеларијата за медиуми во Газа соопшти дека бројот на убиени новинари се искачил на 238 од почетокот на израелската војна врз Газа кон крајот на 2023 година.
Израел се соочува со зголемена осуда за својата геноцидна војна во Газа, каде што од октомври 2023 година уби речиси 61.600 жртви.
Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.