Шефот на претседателскиот кабинет на Украина, Андриј Јермак, изјави дека Киев нашол компоненти произведени во Индија во руските беспилотни летала што се користат против земјата разурната од војна.

Весникот „Хиндустан тајмс“ со седиште во Њу Делхи објави дека истрагата на украинските власти утврдила употреба на електронски компоненти од две компании - „Вишај Интертехнолоџи“ и „Аура Семикондактор“ - од страна на Русија во производството на борбени беспилотни летала.

Повикувајќи се на анонимни извори, во извештајот се вели дека украинската страна го покренала прашањето со Министерството за надворешни работи на Индија најмалку двапати од минатата година преку „формална дипломатска кореспонденција“, како и со претставникот на ЕУ за санкции, Дејвид О’Саливан, пред неговата посета на Њу Делхи минатиот месец.

„Индискиот извоз на предмети со двојна употреба е во согласност со нејзините меѓународни обврски за неширење оружје и се базира на нејзината робусна домашна правна и регулаторна рамка. Се спроведува длабинска анализа за да се осигури дека таквиот извоз не ги крши нашите закони“, се цитира портпаролот на Министерството за надворешни работи, Рандхир Џаисвал,