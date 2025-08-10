ТУРКИЈЕ
Земјотрес со јачина од 6,1 степени го погоди Синдирги кај Баликесир во западна Туркије во неделата, соопшти турската Агенција за управување со катастрофи (АФАД).

Земјотресот бил почувствуван во неколку градови на западот од земјата, вклучувајќи го Истанбул и туристичката дестинација Измир, соопштија официјални лица.

Според сликите објавени од турските медиуми, неколку згради се урнале во покраината Баликесир по земјотресот.

Земјотресот се случил во 16:53 часот по Гринич, а неколку минути подоцна следел втор потрес со магнитуда од 4,6 степени, според АФАД.

„Сите тимови на АФАД и надлежните институции веднаш започнаа со пребарување на терен. Досега не е регистриран никаков непосакуван настан“, изјави министерот за внатрешни работи Али Јерликаја на Х.

Околу 10 згради се урнаа во Синдирги, епицентарот на земјотресот, вклучувајќи и трикатна зграда во центарот на градот, објави градоначалникот Серкан Сак за турските локални медиуми.

„Шест лица живееле во оваа трикатна зграда. Четири беа спасени од урнатините“, рече тој, додавајќи дека напорите за извлекување на другите две се во тек.

„Зградите и џамиите беа уништени, но немаме извештаи за загуба на животи“, додаде тој.

Туркије е испресечена од неколку геолошки раседни линии, кои претходно предизвикаа катастрофи во земјата.

Земјотресите во февруари 2023 година на југозапад одзедоа најмалку 53.000 луѓе и ја опустошија Антакија, местото на античкиот град Антиохија.

На почетокот на јули, потрес со јачина од 5,8 степени во истиот регион резултираше со една смрт и повреди 69 лица.

Извор: ТРТ Ворлд


