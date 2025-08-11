Европските лидери ги поздравија напорите на американскиот претседател Доналд Трамп за ставање крај на војната меѓу Русија и Украина, но ја повторија потребата „дипломатското решение да ги заштити ‘виталните безбедносни интереси’ на Украина и континентот“.
„Ја поздравуваме работата на претседателот Трамп за запирање на убиствата во Украина, ставање крај на агресивната војна на Руската Федерација и постигнување праведен и траен мир и безбедност за Украина“, се вели во соопштението на европските лидери, како и од ЕУ објавено вчера.
„Само пристап што ги комбинира активната дипломатија, поддршката за Украина и притисокот врз Русија да ја заврши својата војна може да успее“, се истакнува во соопштението на францускиот претседател Емануел Макрон, италијанската премиерка Џорџија Мелони, германскиот канцелар Фридрих Мерц, полскиот премиер Доналд Туск, британскиот премиер Кир Стармер, финскиот претседател Александар Стаб и претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен.
Ова доаѓа пред средбата на Трамп со рускиот претседател Владимир Путин во американската држава Алјаска следниот петок, на која ќе се разговара за иднината на војната во Украина.
„Подготвени сме да ја поддржиме оваа работа дипломатски, како и преку одржување на нашата материјална воена и финансиска поддршка за Украина, вклучително и преку работата на Коалицијата на волјата, и преку одржување и воведување рестриктивни мерки кон Руската Федерација“, се вели во соопштението.
Лидерите се согласиле дека виталните интереси вклучуваат потреба од робусни и веродостојни безбедносни гаранции што ќе ѝ овозможат на Украина ефикасно да го брани својот суверенитет и територијален интегритет.
„Патот кон мирот во Украина не може да се одлучи без Украина“, се истакнува во соопштението.
Повторувајќи ја својата посветеност на принципот дека меѓународните граници не смеат да се менуваат со сила, европските лидери наведуваат дека сегашната линија на контакт треба да биде почетна точка на преговорите.
„Продолжуваме цврсто да стоиме на страната на Украина. Ние сме обединети како Европејци и решени заеднички да ги промовираме нашите интереси“, се додава во соопштението.
Соопштението дојде откако Трамп во петокот изјави дека „ќе има одредена размена на територии“ за да се постигне мировен договор.
Одговарајќи на заедничката изјава, украинскиот претседател Владимир Зеленски ова утро изјави дека Украина „ја цени и целосно ја поддржува“ заедничката изјава што ја објавија европските лидери.
„Крајот на војната мора да биде фер и благодарен сум им на сите што денес стојат покрај нашиот народ и Украина заради мирот во Украина, што ги брани виталните безбедносни интереси на нашите европски нации“, објави Зеленски на платформата X.