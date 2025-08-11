Европските лидери ги поздравија напорите на американскиот претседател Доналд Трамп за ставање крај на војната меѓу Русија и Украина, но ја повторија потребата „дипломатското решение да ги заштити ‘виталните безбедносни интереси’ на Украина и континентот“.

„Ја поздравуваме работата на претседателот Трамп за запирање на убиствата во Украина, ставање крај на агресивната војна на Руската Федерација и постигнување праведен и траен мир и безбедност за Украина“, се вели во соопштението на европските лидери, како и од ЕУ објавено вчера.

„Само пристап што ги комбинира активната дипломатија, поддршката за Украина и притисокот врз Русија да ја заврши својата војна може да успее“, се истакнува во соопштението на францускиот претседател Емануел Макрон, италијанската премиерка Џорџија Мелони, германскиот канцелар Фридрих Мерц, полскиот премиер Доналд Туск, британскиот премиер Кир Стармер, финскиот претседател Александар Стаб и претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен.

Ова доаѓа пред средбата на Трамп со рускиот претседател Владимир Путин во американската држава Алјаска следниот петок, на која ќе се разговара за иднината на војната во Украина.

„Подготвени сме да ја поддржиме оваа работа дипломатски, како и преку одржување на нашата материјална воена и финансиска поддршка за Украина, вклучително и преку работата на Коалицијата на волјата, и преку одржување и воведување рестриктивни мерки кон Руската Федерација“, се вели во соопштението.

Лидерите се согласиле дека виталните интереси вклучуваат потреба од робусни и веродостојни безбедносни гаранции што ќе ѝ овозможат на Украина ефикасно да го брани својот суверенитет и територијален интегритет.