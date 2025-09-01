СПОРТ
Вредноста на тимот на Мекларен во Формула 1 се проценува на 3,46 милијарди евра
Сопствениците на Мекларен Груп - суверениот бахреински фонд Мумталакат и СИВН Холдингс (CYVN Holdings) од Абу Даби - ќе купат 30 проценти од акциите на тимот во Ф1 од малцинските инвеститори
Мекларен лани го освои тимското првенство за прв пат по 26 години, а Пјастри и Норис се главни кандидати за титулата, што би била прва од 2008 година / AP
1 септември 2025

Вредноста на тимот на Мекларен во Формула 1 ќе се процени на околу 3,46 милијарди евра на претстојната продажба на акции, објави денес Блумберг, повикувајќи се на два анонимни информирани извори.

Сопствениците на Мекларен Груп - суверениот бахреински фонд Мумталакат и СИВН Холдингс (CYVN Holdings) од Абу Даби - ќе купат 30 проценти од акциите на тимот во Ф1 од малцинските инвеститори.

Тимот на Мекларен, под водство на извршниот директор Зак Браун, минатата година го освои тимското првенство за прв пат по 26 години, а возачите Оскар Пјастри и Ландо Норис во моментов се главни кандидати за титулата, што би била прва за Мекларен од 2008 година.

Покрај успехот на патеката, Мекларен привлекува внимание и во бизнисот.

Неодамна, колекција од 20 ретки автомобили на Мекларен, некогаш во сопственост на починатиот ко-основач Мансур Оџе, беше продадена за повеќе од 60 милиони евра, објави Ројтерс.

Круната на колекцијата е последниот автомобил од Ф1 што го изгради Мекларен, со В12 мотор од 618 коњски сили кој забрзува од 0 до 97 км/ч за само 3,2 секунди.

Целата колекција сега е во сопственост на еден купувач кој сакаше да остане анонимен, објавија медиумите.

