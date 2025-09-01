Вредноста на тимот на Мекларен во Формула 1 ќе се процени на околу 3,46 милијарди евра на претстојната продажба на акции, објави денес Блумберг, повикувајќи се на два анонимни информирани извори.

Сопствениците на Мекларен Груп - суверениот бахреински фонд Мумталакат и СИВН Холдингс (CYVN Holdings) од Абу Даби - ќе купат 30 проценти од акциите на тимот во Ф1 од малцинските инвеститори.

Тимот на Мекларен, под водство на извршниот директор Зак Браун, минатата година го освои тимското првенство за прв пат по 26 години, а возачите Оскар Пјастри и Ландо Норис во моментов се главни кандидати за титулата, што би била прва за Мекларен од 2008 година.

Покрај успехот на патеката, Мекларен привлекува внимание и во бизнисот.