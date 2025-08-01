Израелските сили и нелегалните доселеници почнаа насилно да ги раселуваат Палестинците од бедуинската заедница Арап ал-Малихат западно од Ерихон во окупираниот Западен Брег по втор пат за еден месец, изјави во петокот палестински функционер.

Мујад Шабан, раководител на Комисијата за колонизација и отпор на ѕидините поврзана со Организацијата за ослободување на Палестина (ПЛО), изјави дека израелските окупаторски сили и нелегалните доселеници започнале операции за иселување против арапските жители на ал-Малихат во источен Ерихон, пркосејќи на одлуката на израелскиот суд со која се дозволува заедницата да живее на своите земјишта.

Во соопштението, Шабан го осуди потегот како „јасно кршење“ на судската наредба.

Тој додаде дека нелегалните доселеници запалиле домови и имот и нападнале локални жители, како и странски активисти за солидарност.

Шабан предупреди дека присилното раселување на семејствата во Арап ал-Малихат по втор пат за еден месец е дел од поширок план за проширување на нелегалните населби што го спроведува израелската влада предводена од министерот за финансии Безалел Смотрич и министерот за национална безбедност Итамар Бен-Гвир.

Тој рече дека планот има за цел да ја јудаизира областа поради нејзината стратешка локација како главна рута помеѓу Ерихон и другите гувернерски области на Западниот Брег.