1 август 2025

Израелските сили и нелегалните доселеници почнаа насилно да ги раселуваат Палестинците од бедуинската заедница Арап ал-Малихат западно од Ерихон во окупираниот Западен Брег по втор пат за еден месец, изјави во петокот палестински функционер.

Мујад Шабан, раководител на Комисијата за колонизација и отпор на ѕидините поврзана со Организацијата за ослободување на Палестина (ПЛО), изјави дека израелските окупаторски сили и нелегалните доселеници започнале операции за иселување против арапските жители на ал-Малихат во источен Ерихон, пркосејќи на одлуката на израелскиот суд со која се дозволува заедницата да живее на своите земјишта.

Во соопштението, Шабан го осуди потегот како „јасно кршење“ на судската наредба.

Тој додаде дека нелегалните доселеници запалиле домови и имот и нападнале локални жители, како и странски активисти за солидарност.

Шабан предупреди дека присилното раселување на семејствата во Арап ал-Малихат по втор пат за еден месец е дел од поширок план за проширување на нелегалните населби што го спроведува израелската влада предводена од министерот за финансии Безалел Смотрич и министерот за национална безбедност Итамар Бен-Гвир.

Тој рече дека планот има за цел да ја јудаизира областа поради нејзината стратешка локација како главна рута помеѓу Ерихон и другите гувернерски области на Западниот Брег.

Службеникот нагласи дека раселувањето е извршено под насилство и терор од страна на доселениците, заштитени од израелската војска, при што нападите врз заедницата ескалираа во последните недели.

Во четврток, Палестинците ја обновија заедницата откако израелскиот суд дозволи нивно враќање и престој по нивното присилно иселување на 4 јули, поради серија насилни напади од страна на нелегални доселеници.

Според официјалната статистика, 38 бедуински заедници во окупираниот Западен Брег биле раселени во првите шест месеци од 2025 година поради зголеменото насилство од страна на доселениците.

Од почетокот на геноцидната војна на Израел во Појасот Газа во октомври 2023 година, најмалку 1.011 Палестинци се убиени, а повеќе од 7.000 повредени на Западниот Брег од страна на израелските сили и нелегалните доселеници, според палестинското Министерство за здравство.

Во значајно мислење од јули минатата година, Меѓународниот суд на правдата ја прогласи израелската окупација на палестинската територија за нелегална. Побара евакуација на сите населби на Западниот Брег и Источен Ерусалим.

