Тензиите во врвот на израелското раководство нагло ескалираа, при што синот на премиерот Бенјамин Нетанјаху го обвини началникот на армијата за заговор за „бунт“, додека крајно десничарскиот министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир го притисна да ги почитува владините наредби за евентуална целосна реокупација на Појасот Газа.

Јаир Нетанјаху упати експлозивно обвинение кон началникот на Генералштабот Ејал Замир откако израелскиот дневен весник „Једиот Ахронот“ објави дека несогласувањата меѓу премиерот и високите генерали околу плановите за повторно преземање на Газа достигнале „точка на вриење“.

„Ако лицето кое го диктирало тој твит е она што сите го мислиме, ова не е ништо помалку од бунт и воен удар што потсетува на банана републиките во 1970-те. Тоа е целосно криминално“, напиша Јаир на X, одговарајќи на објавата на воениот аналитичар Јоси Јехошуа во која го повикува Нетанјаху да ги објасни трошоците за таков потег.

Само неколку часа подоцна, Бен-Гвир се вклучи, барајќи од Замир јавно да ја потврди својата лојалност кон раководството на Нетанјаху.

„Началникот на Генералштабот мора јасно да изјави дека целосно ќе ги почитува упатствата на политичкото раководство, дури и ако одлуката е да се окупира Газа“, рече Бен-Гвир.

Министерот за надворешни работи Гидеон Сар, исто така, го повика началникот на армијата да го даде своето мислење за повторната окупација на Газа на политичкото раководство.

„Началникот на Генералштабот е должен јасно и недвосмислено да го изрази своето професионално мислење на политичкиот ешалон. Убеден сум дека ќе го стори тоа“, рече Саар на својот X профил.

Високиот дипломат рече дека Замир не треба да ја разјаснува потчинетоста на армијата на одлуката на владата, бидејќи тоа е „самоочигледно, особено за некој што со децении ѝ служи на земјата во униформа“.

Судирот се случи откако Канал 12 објави дека Нетанјаху, со поддршка од САД, одлучил да продолжи со целосна реокупација на Газа, таргетирајќи ги областите за кои се верува дека држат израелски заробеници.

Иако армијата не издаде официјално соопштение, во понеделник презеде иницијатива за укинување на вонредната мерка со која беше продолжена службата на редовните војници за четири месеци од 7 октомври.