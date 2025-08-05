Тензиите во врвот на израелското раководство нагло ескалираа, при што синот на премиерот Бенјамин Нетанјаху го обвини началникот на армијата за заговор за „бунт“, додека крајно десничарскиот министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир го притисна да ги почитува владините наредби за евентуална целосна реокупација на Појасот Газа.
Јаир Нетанјаху упати експлозивно обвинение кон началникот на Генералштабот Ејал Замир откако израелскиот дневен весник „Једиот Ахронот“ објави дека несогласувањата меѓу премиерот и високите генерали околу плановите за повторно преземање на Газа достигнале „точка на вриење“.
„Ако лицето кое го диктирало тој твит е она што сите го мислиме, ова не е ништо помалку од бунт и воен удар што потсетува на банана републиките во 1970-те. Тоа е целосно криминално“, напиша Јаир на X, одговарајќи на објавата на воениот аналитичар Јоси Јехошуа во која го повикува Нетанјаху да ги објасни трошоците за таков потег.
Само неколку часа подоцна, Бен-Гвир се вклучи, барајќи од Замир јавно да ја потврди својата лојалност кон раководството на Нетанјаху.
„Началникот на Генералштабот мора јасно да изјави дека целосно ќе ги почитува упатствата на политичкото раководство, дури и ако одлуката е да се окупира Газа“, рече Бен-Гвир.
Министерот за надворешни работи Гидеон Сар, исто така, го повика началникот на армијата да го даде своето мислење за повторната окупација на Газа на политичкото раководство.
„Началникот на Генералштабот е должен јасно и недвосмислено да го изрази своето професионално мислење на политичкиот ешалон. Убеден сум дека ќе го стори тоа“, рече Саар на својот X профил.
Високиот дипломат рече дека Замир не треба да ја разјаснува потчинетоста на армијата на одлуката на владата, бидејќи тоа е „самоочигледно, особено за некој што со децении ѝ служи на земјата во униформа“.
Судирот се случи откако Канал 12 објави дека Нетанјаху, со поддршка од САД, одлучил да продолжи со целосна реокупација на Газа, таргетирајќи ги областите за кои се верува дека држат израелски заробеници.
Иако армијата не издаде официјално соопштение, во понеделник презеде иницијатива за укинување на вонредната мерка со која беше продолжена службата на редовните војници за четири месеци од 7 октомври.
Аналитичарите велат дека одлуката сигнализира де факто запирање на тековната копнена операција, која започна на 17 мај, но не успеа да ги постигне своите цели за уништивање на Хамас или обезбедување ослободување на заробениците.
Једиот Ахронот пишува дека повлекувањето „го одразува она што многумина во армијата го веруваат дека војната ефикасно завршила пред неколку месеци“, што дополнително го намалува бројот на редовни сили што сè уште дејствуваат во Газа.
Спорот следува по откритијата на Харец дека Нетанјаху веќе презентирал план, „со американско одобрение“, за реокупација на енклавата.
Дебатата дополнително ја разгоре американскиот претседател Доналд Трамп, кој неодамна го нарече повлекувањето на Израел од Газа во 2005 година „грешка“, алудирајќи дека има „јасен план“ за енклавата, но одби да открие детали.
Израелските власти изјавија дека Нетанјаху ќе ги свика политичките и воените лидери во вторник за да разговараат за „опциите“ за Газа по пропаѓањето на индиректните разговори за прекин на огнот со Хамас.
Израелската армија, отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што загинаа повеќе од 61.000 Палестинци, од кои речиси половина се жени и деца.
Воената кампања на Израел ја опустоши енклавата и ја доведе до работ на глад.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со тужба за геноцид во Меѓународниот суд на правдата за својата војна против енклавата.