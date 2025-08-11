Територијалните отстапки нема да ја убедат Русија да ја заврши војната во Украина, а бидејќи Москва ја продолжува војната, таа заслужува посилен глобален притисок, изјави денес украинскиот претседател Володимир Зеленски.

„Русија одбива да ги запре убиствата и затоа не смее да добива никакви награди или бенефиции. Ова не е морална, туку разумна позиција. Отстапките (територија) нема да го убедат убиецот, само силната заштита ќе го направи тоа“, напиша Зеленски на својот профил на мрежата Икс.

Тој оцени дека „мир преку сила“ е единствениот мир што може да се постигне со Русија, додавајќи дека на него се работи дење и ноќе.

Тој изјави дека украинските сили држат позиции на фронтот и прават сè што е потребно за да го „уништат или протераат непријателот“.

„Во последната недела, Русите извршија повеќе од 1.400 воздушни напади врз Украина, а продолжија и со ракетни напади. Ние ги браниме животите на нашите луѓе и ја зајакнуваме воздушната одбрана. Вака изгледа воена ситуација. И дипломатијата мора соодветно да одговара на тоа“, напиша Зеленски.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, претходно објави дека ќе се сретне со рускиот претседател Владимир Путин на 15 август во Алјаска за да разговараат за завршување на војната во Украина.