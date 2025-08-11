Туркије ги мобилизираше сите свои ресурси и дипломатски капацитети за да донесе надеж во Газа, изјави претседателот Реџеп Таип Ердоган во понеделник по состанокот на кабинетот во Анкара.

„Нема да дозволиме израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговата убиствена мрежа да го вовлечат нашиот регион во уште поголеми катастрофи со цел да го продолжат својот политички живот“, рече Ердоган.

Тој нагласи дека Туркије е земјата што даде најјасен одговор на „злосторствата, варварството, масакрите, тортурата и угнетувањето што ги изврши терористичката држава Израел врз нашите палестински браќа и сестри“.

Ердоган рече дека нацијата, особено невладините организации, фондациите и здруженијата, продолжуваат да стојат покрај народот на Газа и изрази надеж дека ќе го види денот кога Газа ќе постигне мир, слобода и стабилност.

Тој додаде дека, како претседавач на Организацијата за исламска соработка, Туркије повика на вонреден состанок на министрите за надворешни работи.

„Правиме сè што е потребно за да ја запреме бруталноста во Газа и да обезбедиме хуманитарната помош да продолжи да стигнува до нашите браќа во Газа кои страдаат од глад“, додаде тој.