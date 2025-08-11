Туркије ги мобилизираше сите свои ресурси и дипломатски капацитети за да донесе надеж во Газа, изјави претседателот Реџеп Таип Ердоган во понеделник по состанокот на кабинетот во Анкара.
„Нема да дозволиме израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговата убиствена мрежа да го вовлечат нашиот регион во уште поголеми катастрофи со цел да го продолжат својот политички живот“, рече Ердоган.
Тој нагласи дека Туркије е земјата што даде најјасен одговор на „злосторствата, варварството, масакрите, тортурата и угнетувањето што ги изврши терористичката држава Израел врз нашите палестински браќа и сестри“.
Ердоган рече дека нацијата, особено невладините организации, фондациите и здруженијата, продолжуваат да стојат покрај народот на Газа и изрази надеж дека ќе го види денот кога Газа ќе постигне мир, слобода и стабилност.
Тој додаде дека, како претседавач на Организацијата за исламска соработка, Туркије повика на вонреден состанок на министрите за надворешни работи.
„Правиме сè што е потребно за да ја запреме бруталноста во Газа и да обезбедиме хуманитарната помош да продолжи да стигнува до нашите браќа во Газа кои страдаат од глад“, додаде тој.
Израел се соочува со зголемена осуда за својата геноцидна војна во Газа, каде што од октомври 2023 година уби речиси 61.500 жртви. Воената кампања ја опустоши енклавата, која исто така се соочува со смртни случаи поврзани со глад.
Мировен договор меѓу Азербејџан и Ерменија
Ердоган, исто така, истакна дека ослободувањето на Карабах по 30 години окупација веќе го означи почетокот на нова ера во регионот.
Тој го нарече мировниот договор меѓу Азербејџан и Ерменија, парафиран во Вашингтон на 8 август, „историски чекор кон воспоставување траен мир во Јужен Кавказ“.
„Воспоставувањето мирна средина, оживувањето на патните и железничките врски, отворањето на граничните премини и слободниот проток на трговија ќе им служат на интересите на сите земји во регионот“, рече тој.
Ерменија и Азербејџан водеа низа прекугранични војни од крајот на 1980-тите, вклучувајќи ја и последната во 2023 година, кога Азербејџан ја ослободи својата територија Карабах.