Делегација на Хамас пристигнала во Каиро во вторник на консултации за нов предлог за 60-дневен прекин на огнот во Појасот Газа, соопштија египетските медиуми.

Државниот канал „Ал-Кахера њуз“, повикувајќи се на египетски извори, соопшти дека делегацијата, предводена од високиот функционер на Хамас, Калил ал-Хаја, ќе разговара со египетските медијатори за предлогот, кој доаѓа во време кога Израел продолжува со стратегијата за фазна повторна окупација одобрена од неговиот Кабинет за безбедност минатата недела.

Според израелскиот план, првата фаза би протерала околу 1 милион жители од градот Газа на југ, ќе го опколи градот и ќе започне упади во станбените области. Втората фаза би вклучувала заземање на централните бегалски кампови, од кои многу веќе претрпеа широко распространето уништување за време на војната.

Посетата на делегацијата на Хамас доаѓа по период на застој во преговорите за прекин на огнот од повлекувањето на израелската и американската делегација од разговорите за прекин на огнот во Доха минатиот месец.

„Работиме многу напорно во целосна соработка со Катарците и Американците“, изјави египетскиот министер за надворешни работи Бадр Абделати на прес-конференција во Каиро.

Според него, главната цел е враќање на првичниот предлог за воведување прекин на огнот во траење од 60 дена, со ослободување на некои заложници и некои палестински затвореници, како и непречен проток на хуманитарна и медицинска помош во Газа, без ограничувања и без услови.