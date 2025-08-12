ВОЈНА ВО ГАЗА
Делегација на Хамас во Египет на разговори за предлогот за 60-дневен прекин на огнот во Газа
Делегацијата, предводена од високиот функционер на Хамас, Калил ал-Хаја, ќе разговара со египетските медијатори за предлогот за ослободување на некои заложници и некои палестински затвореници, како и непречен проток на хуманитарна и медицинска помош
Во вторникот на југот на Израел во близина на границата со Газа се одржа протест за ослободување на заложниците и крај на војната / AP
пред 16 часа

Делегација на Хамас пристигнала во Каиро во вторник на консултации за нов предлог за 60-дневен прекин на огнот во Појасот Газа, соопштија египетските медиуми.

Државниот канал „Ал-Кахера њуз“, повикувајќи се на египетски извори, соопшти дека делегацијата, предводена од високиот функционер на Хамас, Калил ал-Хаја, ќе разговара со египетските медијатори за предлогот, кој доаѓа во време кога Израел продолжува со стратегијата за фазна повторна окупација одобрена од неговиот Кабинет за безбедност минатата недела.

Според израелскиот план, првата фаза би протерала околу 1 милион жители од градот Газа на југ, ќе го опколи градот и ќе започне упади во станбените области. Втората фаза би вклучувала заземање на централните бегалски кампови, од кои многу веќе претрпеа широко распространето уништување за време на војната.

Посетата на делегацијата на Хамас доаѓа по период на застој во преговорите за прекин на огнот од повлекувањето на израелската и американската делегација од разговорите за прекин на огнот во Доха минатиот месец.

„Работиме многу напорно во целосна соработка со Катарците и Американците“, изјави египетскиот министер за надворешни работи Бадр Абделати на прес-конференција во Каиро.

Според него, главната цел е враќање на првичниот предлог за воведување прекин на огнот во траење од 60 дена, со ослободување на некои заложници и некои палестински затвореници, како и непречен проток на хуманитарна и медицинска помош во Газа, без ограничувања и без услови.

„Разговараме со Хамас, со Израелците и работиме на постигнување договор“ врз основа на неодамнешниот американски план, рече Абделати.

Рано во вторник, израелскиот јавен радиодифузен сервис КАН соопшти дека израелските преговарачи се поделени околу можноста за постигнување напредок во разговорите за постигнување договор за размена на затвореници и прекин на огнот во Газа.

КАН објави дека делегацијата на Хамас во Каиро разговара за „нова иницијатива што вклучува сеопфатен договор за ослободување на 50 Израелци (и заробеници и тела) во замена за разоружување на движењето“.

Немаше непосреден коментар од Хамас за извештајот.

Египет, Катар и САД одиграа клучна улога во посредувањето во разговорите меѓу Израел и Хамас откако нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година ја предизвика тековната војна.

Минатиот месец, по повеќе од две недели преговори во Доха, не беше постигнат никаков напредок во разговорите за прекин на огнот и ослободување на заложниците, по што Израел и САД ги повлекоа своите делегации, наведувајќи ги неприфатливите барања од Хамас.

