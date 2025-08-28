Стабилноста на Сирија е директно поврзана со безбедноста на Туркије и секој чекор преземен во оваа насока придонесува за регионалниот мир, соопшти денес турското Министерство за национална одбрана.

„Турција верува дека Сирија ќе постигне стабилност преку централизиран модел на управување што го штити територијалниот интегритет и суверенитет на земјата, а воедно ги спречува сепаратистичките елементи да напредуваат“, изјавија извори од Министерството на неделниот брифинг за медиумите.

Министерството истакна дека обуките и советодавните активности насочени кон подобрување на капацитетот на сириските вооружени сили се во тек според меморандумот потпишан со Сирија на 13 август.

„Во овој контекст, Турција ќе ја обезбеди потребната поддршка за воспоставување центри за обука планирани во согласност со барањата на Сирија“, соопшти Министерството, додавајќи: „Турција ќе ги поддржи сите мерки што сириската Влада ќе ги преземе за да го зачува своето единство и интегритет“.

„Тековните напади на Израел „се насочени кон регионалниот мир и стабилност“ - Портпаролот на Министерството, Зеки Актурк, исто така, во изјава за медиумите рече дека Израел продолжува со своите неодговорни напади „насочени кон мирот и стабилноста во регионот“.