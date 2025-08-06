Москва разгледува неколку опции во врска со обидите на американскиот претседател Доналд Трамп да ја заврши војната меѓу Русија и Украина, вклучително и можноста за воздушен прекин на огнот, објави Блумберг, повикувајќи се на извори блиски до Кремљ.
Според изворите, пауза во воздушните напади, вклучувајќи беспилотни летала и ракети, може да се понуди како гест на деескалација, под услов Украина да се согласи на таков план.
Денешната посета на специјалниот претставник на САД, Стивен Виткоф, на Русија дава можност за постигнување договор со администрацијата на Трамп, иако шансите за успех се минимални, велат изворите.
Сепак, руските претставници нагласуваат дека Русија нема да се согласи на општо примирје додека нејзините трупи продолжуваат да напредуваат на бојното поле, а целите на војната остануваат непроменети.
Посетата на Виткоф доаѓа во време кога Трамп се заканува со нови санкции врз Русија, вклучувајќи 100% царини и секундарни мерки против нејзините трговски партнери, вклучувајќи ги Кина и Индија, доколку не се постигне опиплив напредок кон решавање на конфликтот.
Исто така, ова доаѓа само неколку дена пред рокот на 8 август што Трамп го постави за Русија да се согласи на договор за прекин на огнот со Украина.
Во март, Украина и Русија изјавија дека ќе го почитуваат 30-дневниот мораториум за напади врз енергетската инфраструктура по разговорите со Трамп, иако секоја страна се обвинуваше меѓусебно за кршење на договорот.