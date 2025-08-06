Москва разгледува неколку опции во врска со обидите на американскиот претседател Доналд Трамп да ја заврши војната меѓу Русија и Украина, вклучително и можноста за воздушен прекин на огнот, објави Блумберг, повикувајќи се на извори блиски до Кремљ.

Според изворите, пауза во воздушните напади, вклучувајќи беспилотни летала и ракети, може да се понуди како гест на деескалација, под услов Украина да се согласи на таков план.

Денешната посета на специјалниот претставник на САД, Стивен Виткоф, на Русија дава можност за постигнување договор со администрацијата на Трамп, иако шансите за успех се минимални, велат изворите.

Сепак, руските претставници нагласуваат дека Русија нема да се согласи на општо примирје додека нејзините трупи продолжуваат да напредуваат на бојното поле, а целите на војната остануваат непроменети.