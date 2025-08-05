Белгија ќе гласа во корист на предлогот на Европската комисија за делумна суспензија на учеството на Израел во програмата за истражување и иновации „Хоризонт Европа“, објави денес белгискиот премиер Максим Прево, јавува Анадолу.

„По моја иницијатива, Белгија денес одлучи да го поддржи предлогот на Европската комисија за делумна суспензија на учеството на Израел во програмата 'Хоризонт Европа'“, напиша Прево на Х.

„Доколку мнозинството земји го поддржат овој предлог, тоа ќе претставува „прва конкретна“ санкција на Европската Унија кон израелската Влада и нејзините економски интереси“, нагласи тој.

„Продолжуваме да ја повикуваме Комисијата брзо да достави други конкретни предлози за мерки во врска со Спогодбата за асоцијација, особено затоа што првичните обврски преземени за олеснување на испораката на хуманитарна помош се чини дека не се почитувани“, нагласи Прево.

Тој потенцираше дека пуштањето на помош од воздух е „само привремено решение“ и повика на целосен и непречен пристап на хуманитарната помош во Појасот Газа.