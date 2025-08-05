Белгија ќе гласа во корист на предлогот на Европската комисија за делумна суспензија на учеството на Израел во програмата за истражување и иновации „Хоризонт Европа“, објави денес белгискиот премиер Максим Прево, јавува Анадолу.
„По моја иницијатива, Белгија денес одлучи да го поддржи предлогот на Европската комисија за делумна суспензија на учеството на Израел во програмата 'Хоризонт Европа'“, напиша Прево на Х.
„Доколку мнозинството земји го поддржат овој предлог, тоа ќе претставува „прва конкретна“ санкција на Европската Унија кон израелската Влада и нејзините економски интереси“, нагласи тој.
„Продолжуваме да ја повикуваме Комисијата брзо да достави други конкретни предлози за мерки во врска со Спогодбата за асоцијација, особено затоа што првичните обврски преземени за олеснување на испораката на хуманитарна помош се чини дека не се почитувани“, нагласи Прево.
Тој потенцираше дека пуштањето на помош од воздух е „само привремено решение“ и повика на целосен и непречен пристап на хуманитарната помош во Појасот Газа.
Во писмено соопштение од белгиското Министерство за надворешни работи се појаснува дека предложената мерка ќе се однесува исклучиво на учеството на израелски субјекти во рамки на Европскиот совет за иновации – Акцелератор, програма која поддржува стартапи што развиваат напредни технологии и иновации.
„Доколку се усвои на ниво на ЕУ, Израел би го изгубил идниот пристап до речиси 400 милиони евра (462 милиони долари) грантови и инвестициска поддршка што сè уште се достапни во рамките на оваа програма“, се наведува во соопштението.
Во документот се додава дека предлогот моментално е во фаза на разгледување од земјите членки на ЕУ во рамки на Советот на ЕУ.
„Штом данското претседателство со Советот оцени дека постои квалификувано мнозинство, предлогот ќе биде ставен на дневен ред на состанокот на Комитетот на постојани претставници (Coreper II) на 13 август, по што ќе биде формално усвоен преку писмена постапка. Мерката ќе стапи на сила 30 календарски денови по нејзиното известување до Советот за асоцијација“, се вели во соопштението.