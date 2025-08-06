ПОЛИТИКА
2 мин читање
Либанскиот премиер ја повика армијата да го стави целото оружје во земјата под контрола на владата
Вашингтон го засилува притисокот врз Бејрут брзо да донесе формална владина одлука со која ќе се обврзе да го разоружа Хезболах пред да ги продолжи преговорите за прекин на израелските воени операции во Либан
Либанскиот премиер ја повика армијата да го стави целото оружје во земјата под контрола на владата
Премиерот Салам, сепак, рече дека прашањето за разоружување на Хезболах е одложено и ќе се дискутира на состанок на кабинетот закажан за четврток / AP
6 август 2025

Либанскиот премиер Наваф Салам изјави дека владата ѝ наложила на либанската армија да подготви план за консолидирање на оружјето под државна контрола до крајот на годината, што значи дека Хезболах и другите вооружени групи ќе мора да се разоружаат.

Тој го предложи ова на состанок на неговиот кабинет, каде што, според либанските медиуми, главна тема беше прашањето за разоружување на Хезболах во согласност со барањето на Соединетите Американски Држави.

И покрај ова, Салам рече дека прашањето за разоружување на Хезболах е одложено и ќе се дискутира на состанок на кабинетот закажан за четврток.

Минатата недела, либанскиот претседател Џозеф Аун го повика Хезболах да се разоружа, сугерирајќи дека неуспехот да се стори тоа ќе му даде на Израел изговор да продолжи со нападите.

Вашингтон го засилува притисокот врз Бејрут брзо да донесе формална владина одлука со која ќе се обврзе да го разоружа Хезболах пред да ги продолжи преговорите за прекин на израелските воени операции во Либан.

recommended

Без јавна обврска од либанските министри, САД повеќе нема да го испраќаат американскиот претставник Томас Барак во Бејрут на разговори со либанските претставници, ниту пак ќе вршат притисок врз Израел да ги запре воздушните напади или да ги повлече своите трупи од јужен Либан, изјавија за Ројтерс пет извори, вклучувајќи двајца либански претставници, двајца дипломати и либански извор запознаен со ова прашање.

Шиитската милитантна група Хезболах, поддржана од Техеран, беше единствената либанска група на која ѝ беше дозволено да чува оружје на крајот од граѓанската војна од 1975 до 1990 година, врз основа на тоа дека им е потребно за борба против израелските сили кои го окупираа југот на земјата и се повлекоа во 2000 година.

Оружјето што го задржа Хезболах долго време беше извор на поделби меѓу Либанците.

Критичарите наведуваат дека ова ја ослабна државната моќ и го вовлече Либан во разни конфликти.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us