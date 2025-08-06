Либанскиот премиер Наваф Салам изјави дека владата ѝ наложила на либанската армија да подготви план за консолидирање на оружјето под државна контрола до крајот на годината, што значи дека Хезболах и другите вооружени групи ќе мора да се разоружаат.
Тој го предложи ова на состанок на неговиот кабинет, каде што, според либанските медиуми, главна тема беше прашањето за разоружување на Хезболах во согласност со барањето на Соединетите Американски Држави.
И покрај ова, Салам рече дека прашањето за разоружување на Хезболах е одложено и ќе се дискутира на состанок на кабинетот закажан за четврток.
Минатата недела, либанскиот претседател Џозеф Аун го повика Хезболах да се разоружа, сугерирајќи дека неуспехот да се стори тоа ќе му даде на Израел изговор да продолжи со нападите.
Вашингтон го засилува притисокот врз Бејрут брзо да донесе формална владина одлука со која ќе се обврзе да го разоружа Хезболах пред да ги продолжи преговорите за прекин на израелските воени операции во Либан.
Без јавна обврска од либанските министри, САД повеќе нема да го испраќаат американскиот претставник Томас Барак во Бејрут на разговори со либанските претставници, ниту пак ќе вршат притисок врз Израел да ги запре воздушните напади или да ги повлече своите трупи од јужен Либан, изјавија за Ројтерс пет извори, вклучувајќи двајца либански претставници, двајца дипломати и либански извор запознаен со ова прашање.
Шиитската милитантна група Хезболах, поддржана од Техеран, беше единствената либанска група на која ѝ беше дозволено да чува оружје на крајот од граѓанската војна од 1975 до 1990 година, врз основа на тоа дека им е потребно за борба против израелските сили кои го окупираа југот на земјата и се повлекоа во 2000 година.
Оружјето што го задржа Хезболах долго време беше извор на поделби меѓу Либанците.
Критичарите наведуваат дека ова ја ослабна државната моќ и го вовлече Либан во разни конфликти.