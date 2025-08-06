Либанскиот премиер Наваф Салам изјави дека владата ѝ наложила на либанската армија да подготви план за консолидирање на оружјето под државна контрола до крајот на годината, што значи дека Хезболах и другите вооружени групи ќе мора да се разоружаат.

Тој го предложи ова на состанок на неговиот кабинет, каде што, според либанските медиуми, главна тема беше прашањето за разоружување на Хезболах во согласност со барањето на Соединетите Американски Држави.

И покрај ова, Салам рече дека прашањето за разоружување на Хезболах е одложено и ќе се дискутира на состанок на кабинетот закажан за четврток.

Минатата недела, либанскиот претседател Џозеф Аун го повика Хезболах да се разоружа, сугерирајќи дека неуспехот да се стори тоа ќе му даде на Израел изговор да продолжи со нападите.

Вашингтон го засилува притисокот врз Бејрут брзо да донесе формална владина одлука со која ќе се обврзе да го разоружа Хезболах пред да ги продолжи преговорите за прекин на израелските воени операции во Либан.