Убиениот новинар на Ал Џезира, Анас ал-Шариф, кој беше убиен од Израел во нападот врз шаторот на новинарите во градот Газа, остави емотивен тестамент и последна порака, во која го повика светот да не ја заборави опколената Газа и палестинскиот народ.

Во својот тестамент, кој беше споделен на неговите профили на социјалните мрежи по неговото убиство во неделата, ал-Шариф рече дека “вложив секаков напор и сета своја сила за да бидам поддршка и глас за својот народ“.

„Бог знае дека ја дадов целата своја сила и труд за да бидам потпора и глас за мојот народ, уште откако ги отворив очите за животот во уличките и патеките на бегалскиот камп Џабалија. Се надевав дека Бог ќе ми подари живот за да можам да се вратам со моето семејство и моите сакани во нашиот роден град Ашкелон (Ал-Маџдал), сега под окупација. Но Божјата волја беше побрза, а Неговиот суд е неминовен.“ рече ал-Шариф.

„Преживав болка во сите нејзини детали, многу пати доживеав страдање и загуба, но сепак никогаш не се двоумев да ја пренесам вистината каква што е, без искривување или фалсификување.“

Ал-Шариф остави зад себе четиричлено семејство: неговата мајка, неговата сопруга и неговите две деца. Тој побара неговото семејство да биде згрижено, особено неговата ќерка и неговиот син, по неговото убиство од страна на Израел.

„Ве повикувам да застанете покрај нив, да бидете нивна поддршка по Семоќниот Аллах. Ако умрам, умирам цврсто на моите принципи“, рече тој.

Не ја заборавајте Газа

Ал-Шариф, исто така, ги повика сите да застанат покрај Палестина и нејзиниот народ, особено „невините деца“. Тој, исто така, ги повика сите да не молчат и да бидат мостовите што ќе водат до ослободувањето на Палестина.

„Ви ја доверувам Палестина - скапоцениот камен во круната на муслиманскиот свет, срцето на секој слободен човек на овој свет. Ви го доверувам нејзиниот народ, нејзината неправда и невини деца кои никогаш немале време да сонуваат или да живеат во безбедност и мир“, рече убиениот новинар.

„Ве повикувам да не дозволувате синџирите да ве замолчат, ниту границите да ве ограничуваат. Бидете мостови кон ослободувањето на земјата и нејзиниот народ, сè додека сонцето на достоинството и слободата не изгрее над нашата украдена татковина“, додаде тој.