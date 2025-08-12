Најмалку девет Палестинци беа убиени од страна на израелската армија во северниот и јужниот дел на Појасот Газа во вторник, објавија локалните медиуми.

Според медицински извори од Медицинскиот комплекс Насер, пет тела се префрлени во болницата, заедно со неколку други повредени лица, по израелски напад насочен кон шатор во кој се засолнуваат раселени цивили во Ал-Маваси, Кан Јунис, објави државната новинска агенција WAFA.

Уште четири лица ги загубија животите, а неколку други беа повредени во израелски напад врз куќа во населбата Зејтун, југоисточен град Газа, соопштија медицински лица од Баптистичката болница Ал-Ахли.