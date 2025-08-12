Најмалку девет Палестинци беа убиени од страна на израелската армија во северниот и јужниот дел на Појасот Газа во вторник, објавија локалните медиуми.
Според медицински извори од Медицинскиот комплекс Насер, пет тела се префрлени во болницата, заедно со неколку други повредени лица, по израелски напад насочен кон шатор во кој се засолнуваат раселени цивили во Ал-Маваси, Кан Јунис, објави државната новинска агенција WAFA.
Уште четири лица ги загубија животите, а неколку други беа повредени во израелски напад врз куќа во населбата Зејтун, југоисточен град Газа, соопштија медицински лица од Баптистичката болница Ал-Ахли.
Израел се соочува со зголемена осуда за својата геноцидна војна во Газа, каде што од октомври 2023 година уби речиси 61.500 луѓе.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна против енклавата.