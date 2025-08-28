Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган изјави дека ќе дојде денот кога нивните палестински браќа и сестри, кои секојдневно се мета на куршуми и бомби пред камерите, конечно ќе видат задоволена правда.

Говорејќи на церемонијата по повод дипломирањето на Турската жандармерија и крајбрежна стража во Анкара, Ердоган рече: „Оние што ја пролеаја крвта на невините, исто така, ќе се удават во неа“.