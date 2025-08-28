Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган изјави дека ќе дојде денот кога нивните палестински браќа и сестри, кои секојдневно се мета на куршуми и бомби пред камерите, конечно ќе видат задоволена правда.
Говорејќи на церемонијата по повод дипломирањето на Турската жандармерија и крајбрежна стража во Анкара, Ердоган рече: „Оние што ја пролеаја крвта на невините, исто така, ќе се удават во неа“.
Тој ги даде овие изјави неколку часа откако претседателот на турскиот Парламент, Нуман Куртулмуш, свика вонредна седница во петок за да дискутира за израелскиот напад врз Газа, геноцидот, угнетувањето и политиките на гладување.
Кабинетот на претседателот на Собранието денес соопшти дека Куртулмуш свикал вонредна седница на Парламентот во согласност со член 93 од Уставот и член 7 од Деловникот на Парламентот.