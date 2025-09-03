Американската корпорација Гугл нема да мора да го продава својот веб-прелистувач Хром, но мора да споделува информации со конкурентите, нареди американски федерален судија.

Одлуката, донесена од судијата Амит Мехта, дојде по долгогодишна судска битка околу доминацијата на Гугл во онлајн пребарувањето, објави Би-Би-Си.

Случајот се фокусираше на позицијата на Гугл како стандарден пребарувач на голем број свои производи како што се Андроид и Хром, како и на други производи, како што е Епл.

Министерството за правда на САД побара Гугл да го продаде Хром, па пресудата од вторник значи дека технолошкиот гигант може да го задржи, но ќе му биде забрането да има ексклузивни права и ќе мора да споделува податоци за пребарување со конкурентите.

Гугл предложи помалку драстични решенија, како што е ограничување на договорите за поделба на приходите со компании како Епл за да го направи својот пребарувач стандарден на нивните уреди и прелистувачи.

Компанијата во вторник сигнализираше дека ја смета пресудата за победа и рече дека подемот на вештачката интелигенција (ВИ) веројатно придонел за исходот.