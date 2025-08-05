Најмалку 87 Палестинци, вклучувајќи 52 од нив кои се обидувале да земат хуманитарна помош, биле убиени во израелски напади низ Газа во последните 24 часа, а 644 биле ранети, објави денес Министерството за здравство во палестинската енклава.

Меѓу жртвите се осум лица - едно дете и седум возрасни - кои починале од глад во последните 24 часа, според соопштението, а со најновото пребројување, вкупниот број на Палестинци кои починале како резултат на глад се искачи на 188, вклучувајќи 94 деца, објавува Ал Џезира.

Дополнително, осум тела се извлечени од урнатините предизвикани од претходните напади на израелските сили, објави Министерството на Телеграм.