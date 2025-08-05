Најмалку 87 Палестинци, вклучувајќи 52 од нив кои се обидувале да земат хуманитарна помош, биле убиени во израелски напади низ Газа во последните 24 часа, а 644 биле ранети, објави денес Министерството за здравство во палестинската енклава.
Меѓу жртвите се осум лица - едно дете и седум возрасни - кои починале од глад во последните 24 часа, според соопштението, а со најновото пребројување, вкупниот број на Палестинци кои починале како резултат на глад се искачи на 188, вклучувајќи 94 деца, објавува Ал Џезира.
Дополнително, осум тела се извлечени од урнатините предизвикани од претходните напади на израелските сили, објави Министерството на Телеграм.
Во израелската војна во Газа, вкупно 61.020 Палестинци биле убиени, а 150.671 лица биле ранети од 7 октомври 2023 година, се додава во соопштението.
Вкупниот број на луѓе убиени додека чекале во ред за храна од 27 мај, кога Израел воведе нов механизам за дистрибуција на помош преку контроверзната Хуманитарна фондација за Газа, достигна 1.568, а 11.230 од нив се ранети додека се обидувале да набават основни потреби, се заклучува во соопштението.