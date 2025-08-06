ВатсАп забрани повеќе од 6,8 милиони сметки поврзани со измамнички операции во првата половина од оваа година, соопшти вчера компанијата Мета.

Мета објави дека сметките биле отстранети пред многу од нив да можат да се користат, благодарение на истражните сознанија и подобрените напори за спроведување.

“Центрите за измами честопати водат повеќе шеми одеднаш, вклучувајќи измами со криптовалути и пирамидални шеми. Вообичаено црвено знаме е барање за авансно плаќање во замена за ветените приноси или заработка”, објави Мета.

Платформата, исто така, воведе функција за преглед на безбедноста за групни разговори, која се појавува кога корисникот е додаден во група од некој што не е во неговите контакти.