БИЗНИС И ТЕХНОЛОГИЈА
2 мин читање
ВатсАп забрани повеќе од 6,8 милиони сметки поврзани со измамнички операции
Мета објави дека сметките биле отстранети пред многу од нив да можат да се користат, благодарение на истражните сознанија и подобрените напори за спроведување.
ВатсАп забрани повеќе од 6,8 милиони сметки поврзани со измамнички операции
WhatsApp-Ads / AP
6 август 2025

ВатсАп забрани повеќе од 6,8 милиони сметки поврзани со измамнички операции во првата половина од оваа година, соопшти вчера компанијата Мета.

Мета објави дека сметките биле отстранети пред многу од нив да можат да се користат, благодарение на истражните сознанија и подобрените напори за спроведување.

“Центрите за измами честопати водат повеќе шеми одеднаш, вклучувајќи измами со криптовалути и пирамидални шеми. Вообичаено црвено знаме е барање за авансно плаќање во замена за ветените приноси или заработка”, објави Мета.

Платформата, исто така, воведе функција за преглед на безбедноста за групни разговори, која се појавува кога корисникот е додаден во група од некој што не е во неговите контакти.

recommended

Прегледот дава детали за групата и совети за безбедност, дозволувајќи им на корисниците веднаш да излезат без да го гледаат разговорот. Известувањата за групата остануваат стишени сè додека корисникот не одлучи да остане, додаде таа.

ВатсАп исто така тестира известувања за непознати контакти, кои ги предупредуваат корисниците пред да започнат разговор со некој што не е во нивниот адресар. Известувањата имаат за цел да понудат контекст и да поттикнат претпазливост.

“Измамниците често користат тактики како што се ветувања за лесни пари, лажни инвестиции или закани за неплатени сметки за да ги привлечат жртвите”, соопшти компанијата.

Мета ги повика корисниците да останат претпазливи кога им се обраќаат непознати лица преку интернет - особено оние што бараат пари или лични информации.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us