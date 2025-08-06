Туркије е светски лидер во археолошките откритија, како на копно, така и под вода, изјави претседателот Реџеп Таип Ердоган во среда на Меѓународниот археолошки симпозиум во Анкара.

Ердоган рече дека од 2002 година, во земјата се вратени 13.291 историски артефакти.

„Нашите експерти прво ќе го истражат секој сантиметар од нашата земја, а потоа секое место каде што Турчин некогаш стапнал, внимателно евидентирајќи го нашето културно наследство“, рече тој.

Симпозиумот, што се одржа во претседателскиот комплекс, собра повеќе од 250 експерти, меѓу кои 29 меѓународни експерти. Вкупно 33 академици, 17 од странство, се предвидени да ги презентираат своите истражувања.

На настанот учествуваат и директори на ископувања од цела Туркије.