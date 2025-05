Myanmars junta forlænger våbenhvile efter jordskælv for at støtte hjælpearbejde Myanmars junta forlænger våbenhvile efter jordskælv for at støtte hjælpearbejde

Junta-lederen har ifølge lokale medier forlænget en 20-dages våbenhvile, som juntaen indførte den 2. april, "ud af medfølelse og forståelse for landets borgere, der er ramt af jordskælvet i Mandalay". Junta-lederen har ifølge lokale medier forlænget en 20-dages våbenhvile, som juntaen indførte den 2. april, "ud af medfølelse og forståelse for landets borgere, der er ramt af jordskælvet i Mandalay".