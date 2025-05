Operatøren af det beskadigede Fukushima Daiichi-atomkraftværk har tirsdag genoptaget testfjernelse af brændselsrester fra anlægget, ifølge rapporter fra lokale medier.

Tokyo Electric Power Company (TEPCO) har påbegyndt forsøgsprocedure ved reaktor 2 for at udtage en lille mængde af de nukleare brændselsrester, rapporterer NHK World.

I november sidste år lykkedes det for første gang TEPCO at fjerne et lille stykke smeltet brændsel fra en af de reaktorer, der blev beskadiget under det voldsomme jordskælv og den efterfølgende tsunami i 2011.

Ifølge mediet planlægger TEPCO at følge samme metode som ved første test – ved at indsætte et slankt rørformet instrument i indeslutningsbeholderen og indsamle flere gram af det affald, der har samlet sig i bunden. Operatøren håber at kunne få prøven ud inden næste uge, hvis processen forløber uden problemer.

Omtrent 880 ton brændselsrester befinder sig stadig i tre af reaktorerne på Fukushima Daiichi-værket, som blev ramt af en kernenedsmeltning, som følge af det kraftige jordskælv og den ødelæggende tsunami, der ramte Japan i 2011.