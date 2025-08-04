Alle seks minearbejdere, der var fanget efter et sammenstyrt i El Teniente-kobberminen i Chile, er blevet erklæret døde, oplyste en embedsmand søndag.

“Klokken 15.30 i dag fandt vi den sidste savnede arbejder fra El Teniente-minen”, udtalte anklager Aquiles Cubillos ifølge den chilenske avis El Mercurio On-Line.

Det betyder, at ingen overlevede ulykken, der fandt sted torsdag i verdens største kobbermine.

Codelco – det statsejede selskab, der driver minen – har udtrykt “dybtfølt medfølelse” med de omkomnes familier.