Alle seks minearbejdere, der var fanget efter et sammenstyrt i El Teniente-kobberminen i Chile, er blevet erklæret døde, oplyste en embedsmand søndag.
“Klokken 15.30 i dag fandt vi den sidste savnede arbejder fra El Teniente-minen”, udtalte anklager Aquiles Cubillos ifølge den chilenske avis El Mercurio On-Line.
Det betyder, at ingen overlevede ulykken, der fandt sted torsdag i verdens største kobbermine.
Codelco – det statsejede selskab, der driver minen – har udtrykt “dybtfølt medfølelse” med de omkomnes familier.
Sammenstyrtet skete i en tunnel i Andesita-projektet efter et jordskælv på 4,2 på Richterskalaen, udløst af mineaktiviteter.
El Teniente, som drives af statsejede Codelco, består af over 4.500 kilometer tunneler og er verdens største underjordiske kobbermine.
Sidste år producerede den 356.000 ton kobber – næsten syv procent af Chiles samlede kobberproduktion.
Chile har tidligere oplevet alvorlige mineulykker, herunder ulykken i El Teniente i 1945, hvor 355 minearbejdere omkom, og sammenstyrtet i San José-minen i 2010, hvor 33 arbejdere var fanget i 69 dage.