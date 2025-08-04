KATASTROFER
1 minut læsning
Alle minearbejdere i kollapset chilensk kobbermine erklæret døde
Sammenstyrtet skete i en tunnel i Andesita-projektet efter et jordskælv på 4,2 på Richterskalaen, udløst af mineaktiviteter.
Alle minearbejdere i kollapset chilensk kobbermine erklæret døde
Chile har tidligere oplevet alvorlige mineulykker, herunder ulykken i El Teniente i 1945, hvor 355 minearbejdere omkom. / AP
4. august 2025

Alle seks minearbejdere, der var fanget efter et sammenstyrt i El Teniente-kobberminen i Chile, er blevet erklæret døde, oplyste en embedsmand søndag.

“Klokken 15.30 i dag fandt vi den sidste savnede arbejder fra El Teniente-minen”, udtalte anklager Aquiles Cubillos ifølge den chilenske avis El Mercurio On-Line.

Det betyder, at ingen overlevede ulykken, der fandt sted torsdag i verdens største kobbermine.

Codelco – det statsejede selskab, der driver minen – har udtrykt “dybtfølt medfølelse” med de omkomnes familier.

recommended

Sammenstyrtet skete i en tunnel i Andesita-projektet efter et jordskælv på 4,2 på Richterskalaen, udløst af mineaktiviteter.

El Teniente, som drives af statsejede Codelco, består af over 4.500 kilometer tunneler og er verdens største underjordiske kobbermine.

Sidste år producerede den 356.000 ton kobber – næsten syv procent af Chiles samlede kobberproduktion.

Chile har tidligere oplevet alvorlige mineulykker, herunder ulykken i El Teniente i 1945, hvor 355 minearbejdere omkom, og sammenstyrtet i San José-minen i 2010, hvor 33 arbejdere var fanget i 69 dage.

Udforsk
Tysk forsvarsminister besøger Ukraine for at drøfte våbenstøtte
Nord- og Sydkorea standser højttalerkrig ved grænsen
Nordafrikansk frihedskonvoj krydser ind i Libyen på vej mod belejrede Gaza
Rusland afholder militærøvelser i Østersøen
Skoleskyderi i Østrig efterlader 10 døde og flere sårede
Mindst 15 dræbt i busulykke med studerende i det nordlige Malaysia
Erdogan holder Eid al-Adha-samtaler med ledere fra Armenien, Indonesien og Malaysia
Israelske propaganda-annoncer på danske medieplatforme skaber kontrovers
Erdogan og Pezeshkian drøfter bilaterale relationer i telefonopkald
Kina afviser ‘på det kraftigste’ USA’s påstand om brud på toldaftale
Pilgrimsrejsende blev nægtet adgang til fly – så skete det utrolige
Bosniens forfatningsdomstol annullerer flere løsrivelseslove vedtaget af etnisk serbisk delstat
Bangladesh og Japan vil styrke strategiske bånd med aftaler om arbejdskraft og forsvar
Thailand og Cambodja enige om at trække tropper tilbage fra omstridt grænseområde
Tyrkiet fordømmer israelsk luftangreb, der dræbte fem nødhjælpsarbejdere i Gaza
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us