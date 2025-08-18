WELT
Wegen Entlassungen während Pandemie: Rekordstrafe gegen Qantas
Während der Corona-Pandemie streicht das australische Flugunternehmen zahlreiche Stellen. Ein Bundesrichter erklärte dies nun für unrechtmäßig und verhängt als „Abschreckung“ eine Strafe in zweistelliger Millionenhöhe.
Foto: Dan Himbrechts/AAP via dpa
18. August 2025

Wegen rechtswidriger Entlassungen während der Corona-Pandemie ist die australische Fluggesellschaft Qantas zu einer Geldstrafe von umgerechnet 50 Millionen Euro verurteilt worden. Bundesrichter Michael Lee sagte am Montag, die Strafe in Höhe von 90 Millionen australischen Dollar solle eine  „echte Abschreckung“ für andere Arbeitgeber sein. 50 Millionen australische Dollar sollen an die Gewerkschaft Transport Workers Union gehen, 40 Millionen Dollar sind für künftige Zahlungen an die entlassenen Beschäftigten vorgesehen.

Vorausgegangen war ein jahrelanger Rechtsstreit mit der Fluggesellschaft. Qantas hatte im August 2020 während der Pandemie Bodenpersonal entlassen und die Jobs ausgelagert. Später urteilte ein australisches Bundesgericht, die Entlassungen seien rechtswidrig gewesen. Der Fall schadete dem Ansehen der Fluggesellschaft massiv.

