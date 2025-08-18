WELT
Nach EU-Zöllen auf E-Autos: Chinesische Hersteller liefern mehr Plugin-Hybride
China reagiert auf die EU-Zölle für E-Autos mit einem Strategiewechsel. Bei den Exporten in die EU liegen sogenannte Plugin-Hybriden im Fokus. Die Ausfuhren haben sich hier im ersten Halbjahr mehr als verdreifacht.
18. August 2025

Chinesische Autohersteller haben sich offenbar angepasst und liefern infolge der EU-Zölle auf E-Autos stattdessen vermehrt Plugin-Hybride nach Europa. Chinas EU-Exporte von Plugin-Hybriden sind im ersten Halbjahr 2025 sprunghaft gestiegen, wie das Düsseldorfer „Handelsblatt“ am Montag unter Verweis auf Daten des Branchendienstleisters Dataforce berichtete. Hersteller wie BYD und Lynk&Co setzten demnach zusammen knapp 33.000 Plugin-Hybride in der EU ab - ein Plus von 364 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die EU-Kommission hatte Zusatzzölle in Höhe von bis zu 45 Prozent auf in China hergestellte E-Autos eingeführt. Brüssel begründet die Aufschläge mit Subventionen für chinesische Autobauer die europäische Unternehmen unfair benachteiligten. „Viele Hersteller aus China haben ihre Vertriebsstrategie geändert und setzen verstärkt auf Modelle, die keinen zusätzlichen Ausgleichszöllen unterliegen“, sagte Charles Lester, Analyst beim Londoner E-Mobilitäts-Spezialisten Rho Motion dem „Handelsblatt“.

