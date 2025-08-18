Chinesische Autohersteller haben sich offenbar angepasst und liefern infolge der EU-Zölle auf E-Autos stattdessen vermehrt Plugin-Hybride nach Europa. Chinas EU-Exporte von Plugin-Hybriden sind im ersten Halbjahr 2025 sprunghaft gestiegen, wie das Düsseldorfer „Handelsblatt“ am Montag unter Verweis auf Daten des Branchendienstleisters Dataforce berichtete. Hersteller wie BYD und Lynk&Co setzten demnach zusammen knapp 33.000 Plugin-Hybride in der EU ab - ein Plus von 364 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.