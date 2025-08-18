WELT
Rassismusvorwürfe: Swatch zieht Werbekampagne zurück
Eine Werbung des Uhrenherstellers Swatch sorgt in China für Empörung. Es geht dabei um eine mutmaßlich rassistische Geste. Der Schweizer Konzern zieht Konsequenzen und entschuldigt sich.
Foto: Peter Kneffel/dpa
18. August 2025

Wegen Rassismusvorwürfen hat der Schweizer Uhrenhersteller Swatch eine Werbekampagne zurückgezogen und sich öffentlich entschuldigt. In der Werbung war ein asiatischer Mann zu sehen, der mit den Fingern seine Augen zu Schlitzen zog. Die Bilder für die Kollektion „Swatch Essentials“ hatten in China für Empörung im Internet gesorgt. Viele Nutzer sahen darin eine Nachahmung rassistischer Gesten. 

In einer am Samstag auf der Online-Plattform Weibo auf Chinesisch und Englisch veröffentlichten Erklärung teilte Swatch mit, man habe die Bedenken zur Kenntnis genommen und das gesamte zugehörige Material weltweit entfernt. „Wir entschuldigen uns aufrichtig für alle entstandenen Irritationen oder Missverständnisse“, hieß es in der Erklärung, die auch auf Instagram veröffentlicht wurde. Eine weitergehende Stellungnahme lehnte der Konzern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters zunächst ab.

Für Swatch, zu dem auch Marken wie Omega, Longines und Tissot gehören, ist der chinesische Markt von entscheidender Bedeutung. Rund 27 Prozent des Konzernumsatzes wurden im vergangenen Jahr in der Region China, Hongkong und Macau erzielt. Der Vorfall ereignet sich für den Uhrenhersteller zu einer wirtschaftlich schwierigen Zeit. Der Umsatz war 2024 um 14,6 Prozent auf 6,74 Milliarden Schweizer Franken eingebrochen. Als Grund nannte Swatch damals „anhaltend schwierige Marktbedingungen und eine insgesamt schwache Nachfrage nach Konsumgütern“ in China.

QUELLE:REUTERS
