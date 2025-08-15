Kurz vor dem zunächst als Zweiertreffen angekündigten Gespräch zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin haben die Amerikaner überrascht: An der Unterhaltung würden zwei weitere US-Vertreter teilnehmen, berichteten US-Medien. Auch Russland schickte zwei weitere Personen in die Runde. Wer sind die sechs Teilnehmenden im Raum?

US-Teilnehmer:



Donald Trump, 79, Präsident. Trump hatte im US-Wahlkampf versprochen, den Ukraine-Krieg sofort nach seinem Amtsantritt zu beenden. Bei ihm wächst die Unzufriedenheit über fehlende Fortschritte zu Waffenruhe und Frieden. Er hat Putin mit Sanktionen und indirekten Zöllen für russische Handelspartner gedroht, sollte dieser nicht bald mehr Verhandlungsbereitschaft zeigen.

Marco Rubio, 54, Außenminister. Rubio war einst ein lauter öffentlicher Kritiker Putins, nannte ihn einen „Gangster“, „Schläger“ und „Kriminellen“. Als Trumps Außenminister ist er zurückhaltender geworden und sieht auch die Ukraine öffentlich kritischer.

Steve Witkoff, 68, Sonderbeauftragter. Witkoff ist Anwalt, Immobilieninvestor und seit Jahrzehnten mit Trump bekannt. Dieser hatte ihn zu Beginn seiner zweiten Amtszeit als Sondergesandten für den Gaza-Krieg, Atom-Verhandlungen mit dem Iran und für den Krieg in der Ukraine eingesetzt.