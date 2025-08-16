WELT
Europäische Unterstützer der Ukraine kündigen virtuelles Treffen für Sonntag an
Kurz nach dem Alaska-Gipfel zwischen Trump und Putin will der ukrainische Präsident in die USA reisen. Für die Europäer gibt es viel zu besprechen. Eine Schalte soll es schon sehr bald geben.
16. August 2025

Mit Blick auf die Reise des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in die USA und den Alaska-Gipfel wollen sich die Europäer am Sonntagnachmittag beraten. Um 15.00 Uhr werde sich die „Koalition der Willigen“ in einer Videoschalte treffen, hieß es vom Élysée-Palast in Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werde die Besprechung gemeinsam mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und dem britischen Premier Keir Starmer leiten. Wer genau außer ihnen an dem Gespräch teilnehmen soll, wurde in Paris zunächst nicht mitgeteilt.

Trump und Putin waren am Freitag im US-Bundesstaat Alaska zusammengekommen. Die beiden Staatschefs nannten das Treffen zwar „produktiv“, zu Details ihrer Absprachen äußerten sie sich jedoch nicht. Trump informierte anschließend den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und weitere europäische Staats- und Regierungschefs wie Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron über das Gipfeltreffen. Der US-Präsident schloss aber in einer Mitteilung in den Onlinediensten eine sofortige Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine aus und sprach sich stattdessen direkt für ein „Friedensabkommen“ aus.

Selenskyj hatte zuletzt verstärkt auf ein persönliches Treffen mit Putin gedrungen. Trump bezeichnete einen möglichen Gipfel, bei dem Selenskyj dabei ist, als „sehr, sehr wichtig, denn bei diesem Treffen werden sie einen Deal machen“. Putin sagte kürzlich, er habe „grundsätzlich nichts“ gegen ein Treffen mit Selenskyj. Die „Voraussetzungen“ dafür seien derzeit aber noch nicht erfüllt.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
