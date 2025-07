Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Luiz Inacio Lula da Silva zu seiner Wahl zum brasilianischen Präsidenten gratuliert und ihm viel Erfolg gewünscht. Erdoğan habe beim Telefongespräch mit Lula seinen Wunsch mitgeteilt, dass sich die bilateralen Beziehungen weiterentwickeln, so die türkische Kommunikationsdirektion am Montag. Die Zusammenarbeit zwischen Türkiye und Brasilien sei seit 2010 auf der Ebene einer „strategischen Partnerschaft“. Das sei ein entscheidender Faktor bei der Bewältigung globaler Herausforderungen.

Der linksgerichtete Lula hatte die Präsidentschaftswahl am Sonntag in einem dramatisch knappen Rennen gegen den rechtsradikalen Jair Bolsonaro gewonnen. Lula bekam in der Stichwahl 50,9 Prozent der Stimmen, Bolsonaro 49,1 Prozent. Es ist das engste Ergebnis einer Präsidentschaftswahl in Brasiliens neuerer Geschichte. Bislang hat Bolsonaro seine Niederlage nicht öffentlich eingeräumt. Einige seiner Verbündeten sowie zahlreiche Staats- und Regierungschefs in aller Welt erkannten Lulas Sieg bereits an.

Lula wird sein Amt am 1. Januar 2023 antreten. Der Linkspolitiker war bereits von 2003 bis 2010 der 35. Präsident des südamerikanischen Landes.