Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC), der Golf-Kooperationsrat (GCC) und das Ministerkomitee der Arabischen Liga haben in einer gemeinsamen Erklärung Israels Plan, die vollständige militärische Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen, scharf verurteilt. Die am Samstag veröffentlichte Mitteilung wurde von zahlreichen arabischen und muslimischen Staaten, darunter auch Türkiye, unterstützt. Darin wird der Schritt als Verstoß gegen internationales Recht, als gefährliche Eskalation und als Fortsetzung einer illegalen Besatzung bezeichnet.

Die Erklärung betonte, dass Israels Vorgehen mit den Beschlüssen der internationalen Gemeinschaft unvereinbar sei und forderte ein sofortiges Ende der Angriffe auf Gaza sowie der Menschenrechtsverletzungen im Westjordanland und in Ostjerusalem. Zudem müsse humanitäre Hilfe unverzüglich und ohne Bedingungen in den Gazastreifen gelangen.