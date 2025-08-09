WELT
Arabische und muslimische Staaten verurteilen Israels Besatzungsplan für Gaza
Eine gemeinsame Erklärung arabischer und islamischer Staaten wendet sich entschieden gegen Israels Vorhaben im Gazastreifen. Darin wird der Plan als Bruch internationalen Rechts und als gefährliche Eskalation bewertet.
Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC), der Golf-Kooperationsrat (GCC) und das Ministerkomitee der Arabischen Liga haben in einer gemeinsamen Erklärung Israels Plan, die vollständige militärische Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen, scharf verurteilt. Die am Samstag veröffentlichte Mitteilung wurde von zahlreichen arabischen und muslimischen Staaten, darunter auch Türkiye, unterstützt. Darin wird der Schritt als Verstoß gegen internationales Recht, als gefährliche Eskalation und als Fortsetzung einer illegalen Besatzung bezeichnet.

Die Erklärung betonte, dass Israels Vorgehen mit den Beschlüssen der internationalen Gemeinschaft unvereinbar sei und forderte ein sofortiges Ende der Angriffe auf Gaza sowie der Menschenrechtsverletzungen im Westjordanland und in Ostjerusalem. Zudem müsse humanitäre Hilfe unverzüglich und ohne Bedingungen in den Gazastreifen gelangen.

Unterstützt wurden auch Waffenstillstands- und Gefangenenaustauschinitiativen unter der Führung von Ägypten, Katar und den USA, um die humanitäre Krise zu lindern. Darüber hinaus riefen die Unterzeichnerstaaten zu einer aktiven Teilnahme an einer geplanten Geberkonferenz in Kairo auf und wiesen jede Form von Zwangsumsiedlung der palästinensischen Bevölkerung zurück.

QUELLE:TRT Deutsch
