Bei einem erneuten Protest gegen das Verbot der propalästinensischen Aktivistengruppe Palestine Action in Großbritannien hat die Londoner Polizei mindestens 200 Menschen festgenommen. Weitere Festnahmen von Demonstranten, die auf dem Parliament Square auf Plakaten ihre Unterstützung für die verbotene Gruppe zeigten, sollten folgen, wie die Metropolitan Police am Samstag mitteilte.

Am Nachmittag hatten sich Hunderte Menschen auf dem Parliament Square versammelt, um ihre Unterstützung für Gaza und Palestine Action zu bekunden – eine Gruppe, die von der britischen Regierung im vergangenen Monat verboten worden war. Viele Demonstranten trugen palästinensische Fahnen und bereiteten vor Ort Schilder vor, auf denen zu lesen war: „Ich lehne Völkermord ab, ich unterstütze Palestine Action.“ Während der von der Gruppe Defend Our Juries organisierten Demonstration rief die Menge zugleich pro-palästinensische Parolen. Zuvor hatten sich über 500 Personen bereiterklärt, an der Kundgebung teilzunehmen.