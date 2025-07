Angesichts vieler Krisen und hoher Inflation sinkt das Vertrauen von Deutschen und US-Bürgern in ihre Demokratien. Mit 54 Prozent sei nur etwas mehr als die Hälfte der Bundesbürger zufrieden damit, wie hier die Demokratie funktioniere, berichtete die Bertelsmann-Stiftung am Mittwoch in Gütersloh aus ihrem Stimmungsbarometer Eupinions. Im März hatten das noch 66 Prozent gesagt.

Den Umfrageergebnissen zufolge zweifeln viele Deutsche am Krisenmanagement der Bundesregierung. Mit 47 Prozent traut weniger als die Hälfte der Befragten der Regierung zu, die drängendsten Probleme anzugehen. Größeres Vertrauen setzten die Deutschen hingegen in die Digitalisierung. Mehr als zwei Drittel der Befragten sagen demnach, dass der digitale Wandel für die Demokratie mehr Chancen als Risiken berge. Dass die Digitalisierung die Demokratie bedrohe, verneinen dagegen 70 Prozent.

Wachsende Unzufriedenheit mit Funktionsweise der Demokratie

Für die USA zeigt die Umfrage ebenfalls eine wachsende Unzufriedenheit unter den US-Bürgern mit der Funktionsweise ihrer Demokratie. Nur 55 Prozent der Befragten geben demnach an, dass das demokratische System in den USA gut funktioniere. Mit der Arbeit ihrer Regierung sind lediglich 49 Prozent der Befragten zufrieden.

Auch die US-Bürger nehmen die digitale Transformation laut Umfrage mehrheitlich mit 77 Prozent nicht als Bedrohung wahr. 86 Prozent der Befragten bewerten die Digitalisierung als positiv. Einen markanten Unterschied zeigt die Umfrage jedoch auf: Während 91 Prozent der Deutschen angeben, sie wüssten, was Digitalisierung bedeute, sagt das in den USA nur die Hälfte der Bürger.

„Krisen verursachen erste Risse im Fundament der Demokratie“

Das Fundament der Demokratie in Deutschland und den USA habe angesichts der gegenwärtigen Belastungen erste Risse, bewertete Isabell Hoffmann, Gründerin von Eupinions, die Ergebnisse. Die Politik müsse diese Entwicklung ernst nehmen und den Menschen zeigen, dass eine demokratische Gesellschaft in der Lage sei, die Probleme zu bewältigen.

Für die Erhebung befragte Eupinions im September dieses Jahres gut 1100 Menschen in den USA und mehr als 1800 Menschen in Deutschland. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse anlässlich eines sogenannten deutsch-amerikanischen Zukunftsforums am Rande des in Münster stattfindenden Treffens der G7-Außenminister.