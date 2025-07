Türkiye und Algerien wollen ein gemeinsames Unternehmen für Erdöl- und Erdgaserkundungen gründen. Das verkündete der türkische Energieminister Fatih Dönmez am Freitag bei seinem zweitägigen Algerien-Besuch. Die geplante Kooperation findet demnach zwischen den Öl- und Gasgesellschaften Sonatrach (Algerien) und Turkish Petroleum (Türkiye) statt. Dönmez nimmt derzeit als Ehrengast an der 2. algerischen Investitionskonferenz teil, die in der Hauptstadt Algier veranstaltet wird.

Der Energieminister wies bei der Konferenz auf die Aktivitäten türkischer Unternehmen in Algerien hin: „Rund 1500 Unternehmen investieren hier, und etwa 30.000 Algerier arbeiten in diesen Unternehmen."

Die türkischen Unternehmen seien in Algerien in mehreren Sektoren tätig – von Eisen und Stahl bis hin zu Textilien und Lebensmitteln, betonte Dönmez. Das werde von den Menschen vor Ort positiv aufgenommen.

Ein ähnliches Bild zeichne sich beim bilateralen Handel ab, der nun weiter vertieft werden soll. „Unser Handelsvolumen, das im letzten Jahr bei rund vier Milliarden Dollar lag, wird sich in diesem Jahr wahrscheinlich auf rund fünf Milliarden Dollar erhöhen", prognostizierte Dönmez.