Von Dezember 2022 bis Mai 2023 finden europaweit mehrere türkische Kulturfestivals statt. Auch in acht deutschen Städten sollen die Festivals Besucher empfangen, wie der „Verein zur Unterstützung und Weiterentwicklung der internationalen Zivilgesellschaft“ (STD) mitteilte.

Laut aktuellem Programm sollen im Dezember die Veranstaltungen in Berlin, München und Stuttgart stattfinden. Für Januar 2023 sind die Festivals in Dortmund, Hamburg und Köln vorgesehen. Im Februar werden schließlich in Frankfurt und Düsseldorf Besucher erwartet. Die genauen Daten der Veranstaltungen stehen laut Organisatoren noch nicht fest.

Dem vorläufigen Programm zufolge wird die Festivalreihe in insgesamt 12 weiteren Städten in Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz stattfinden.

Die Veranstaltungsreihe wird in Kooperation mit der „Diyanet-Stiftung Türkiye“ organisiert und vom türkischen Kommunikationsamt unterstützt. Das erste Festival fand bereits im Juni in Zürich statt. Nach Angaben der Organisatoren wurden dabei 30.500 Teilnehmer registriert.