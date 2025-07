Bei seinem Besuch in Südafrika hat sich der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu zur Vertiefung der Beziehungen zwischen Türkiye und afrikanischen Ländern geäußert. Türkiyes Auslandsvertretungen ermöglichten den Ausbau von kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen mit afrikanischen Ländern, erklärte Çavuşoğlu am Montag bei der Einweihung eines neuen Konsulatsgebäudes in Kapstadt.

Mit Blick auf den bilateralen Handel mit Südafrika sei das Handelsvolumen im vergangenen Jahr um 50 Prozent auf drei Milliarden Dollar gestiegen. Für die Zukunft sei ein Handelsvolumen von zehn Milliarden Dollar anvisiert, sagte der türkische Außenminister. Çavuşoğlu kündigte auch Pläne der türkischen Maarif-Stiftung an, im Jahr 2024 eine weitere Schule in Kapstadt zu eröffnen.

Der türkische Außenminister wird nach seinem Besuch in Südafrika seine Afrika-Reise in Simbabwe, Ruanda, Gabun und São Tomé und Príncipe fortsetzen.