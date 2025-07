Zwei mit medizinischen Hilfsgütern für die Erdbebenopfer beladene Flugzeuge aus Italien sind am Samstag in der libanesischen Hauptstadt Beirut gelandet. Die Güter wurden von der syrischen Hilfsorganisation Roter Halbmond in Empfang genommen, wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana mitteilte.

Am frühen Montagmorgen hatte ein Beben der Stärke 7,7 das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert, gefolgt von einem weiteren Beben der Stärke 7,6 am Mittag. Die Zahl der Toten ist inzwischen alleine in Türkiye auf über 24.000 gestiegen. Aus Syrien wurden zuletzt 3574 Tote gemeldet.

