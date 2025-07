Das umfassende Wirtschaftsabkommen zwischen Türkiye und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) soll 125.000 Arbeitsplätze schaffen. Der Staatsminister für Außenhandel der VAE, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, sagte am Freitag, dass rund 100.000 davon in türkischen Unternehmen entstehen würden. Das Abkommen war am gleichen Tag in Anwesenheit hochrangiger Regierungsvertreter aus beiden Ländern unterzeichnet worden.

Das Abkommen sieht unter anderem vor, die Zölle auf Nicht-Ölprodukte entweder abzuschaffen oder um 93 Prozent zu senken. Das bilaterale Handelsvolumen soll dadurch in den nächsten fünf Jahren von aktuell 19 auf 40 Milliarden US-Dollar steigen.

Die Unterzeichnung des Abkommens leite in den bilateralen Beziehungen eine neue Phase ein, sagte der Wirtschaftsminister der VAE, Abdullah bin Touq Al Marri. Die vereinbarten Punkte werden demnach in drei bis sechs Monaten in Kraft treten und innerhalb eines Jahres umgesetzt werden.