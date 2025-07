Nach Erdbeben: Erste Betriebe im türkischen Adıyaman nehmen Arbeit auf

Das Erdbeben in Türkiye hatte die Produktion im Industriegebiet in der Provinz Adıyaman zum Erliegen gebracht. Nun öffnen wieder die ersten Betriebe. Trotz der schwierigen Lage nach der Katastrophe blicken die Unternehmen positiv in die Zukunft.