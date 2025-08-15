WELT
Trump und Putin sagen nichts Konkretes zur Ukraine
Der Ukraine-Krieg sollte das Hauptthema des Gipfels in Alaska sein. Doch danach schweigen sich die Präsidenten dazu weitgehend aus.
Trump und Putin sagen nichts Konkretes zur Ukraine/ Foto: DPA
15. August 2025

US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin haben sich nach ihrem Gipfel in Alaska kaum zu dem angekündigten Hauptthema Ukraine-Krieg geäußert. Von einer möglichen Waffenruhe war bei einem kurzen Presseauftritt in Anchorage nicht die Rede. 

Putin sprach von Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten. Details nannte er nicht. Der Konflikt sei aber eines der zentralen Themen des Gipfels gewesen, sagte er.

Trump sprach davon, dass der Krieg beendet werden müsse. Putin wolle dies genauso wie er, sagte er. Er kündigte an, dass er mit den Nato-Partnern und mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonieren werde.

Trump hatte Putin am Abend deutscher Zeit nach der Landung auf dem Militärflugplatz von Anchorage empfangen – mit einem langen Händedruck. Bei dem Gipfel sollte es vor allem um eine Beendigung des Ukraine-Kriegs gehen. Trump sprach danach von Einigungen in wichtigen Punkten, ohne Details zu nennen.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
