Mehr Menschen ohne Berufsabschluss im Niedriglohnsektor

Der Niedriglohnsektor wächst in Deutschland. Zahl der Menschen ohne Berufsabschluss ist gestiegen - sie müssen für einen geringen Lohn arbeiten. In Ostdeutschland sind knapp 60 Prozent und in Westdeutschland knapp 40 Prozent in diesem Sektor tätig.