Bei den diesjährigen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Türkiye hat die Anzahl der im Ausland abgegebenen Stimmen einen neuen Höchststand erreicht. Insgesamt gaben bislang rund 1,49 Millionen türkische Staatsbürger in Deutschland und weiteren Ländern ihre Stimme ab, wie der Oberste Wahlrat von Türkiye (YSK) am Samstag bekanntgab. Bei den Wahlen im Jahr 2018 hatte die Wahlbeteiligung von Auslandstürken bei rund 1,3 Millionen Stimmen gelegen.

Etwa 1,38 Millionen Wahlberechtigte gingen diesmal bei den jeweiligen Auslandsvertretungen zur Urne, noch bevor die Abstimmung beendet ist. 100.900 Menschen gaben bisher ihre Stimme bei Grenzübergängen ab - etwa an Flughäfen. Die Stimmabgabe in den türkischen Auslandsvertretungen endet am 9. Mai, an Grenzübergängen am 14. Mai um 17.00 Uhr (Ortszeit).